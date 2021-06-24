24 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Орбакайте поделилась очень теплой архивной фотографией, где она поет вместе со своей мамой, Аллой Пугачевой. На заднем плане можно разглядеть Николая Баскова.

Многие звезды проводят время на солнечных пляжах.

Павел Прилучный опубликовал шикарное фото на катере с отдыха. Ида Галич поделилась фотографией с отдыха в Геленджике – она возвращается свежая и отдохнувшая.

Эвелина Бледанс проводит время в Крыму и делает соблазнительные кадры, а Евгений Петросян хвастается модной пляжной обувью на Мальдивах.

Нонна Гришаева проводит время под солнцем в Греции в очень элегантной соломенной шляпке.

Алена Хмельницкая поздравляет свою дочь с днем рождения.

«Мой угловатый , сложный подросток , моя трогательная девочка , мой философ ! Больше всего на свете я хочу , чтоб ты была здорова и счастлива ! »