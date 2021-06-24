24 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Екатерина Волкова поделилась забавным фото с Агатой Муцениеце, на котором они беременны от черешни.
Тимати опубликовал фото, как он одиноко сидит на скамейке в Москве.
«Мы столько всего могли бы обсудить, но ты не пришла», иронично подписал Тимати.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @bledans
Кристина Орбакайте поделилась очень теплой архивной фотографией, где она поет вместе со своей мамой, Аллой Пугачевой. На заднем плане можно разглядеть Николая Баскова.
Многие звезды проводят время на солнечных пляжах.
Павел Прилучный опубликовал шикарное фото на катере с отдыха. Ида Галич поделилась фотографией с отдыха в Геленджике – она возвращается свежая и отдохнувшая.
Эвелина Бледанс проводит время в Крыму и делает соблазнительные кадры, а Евгений Петросян хвастается модной пляжной обувью на Мальдивах.
Нонна Гришаева проводит время под солнцем в Греции в очень элегантной соломенной шляпке.
Алена Хмельницкая поздравляет свою дочь с днем рождения.
«Мой угловатый , сложный подросток , моя трогательная девочка , мой философ ! Больше всего на свете я хочу , чтоб ты была здорова и счастлива ! »
Лена Темникова похвасталась шикарным необычным макияжем и прической в ярком летнем селфи, а Наталья Бочкарева жалуется на жару в Москве и призывает соблюдать правила безопасности в такую погоду – пить побольше воды.
Фото: Instagram Натальи Бочкаревой, Кристины Орбакайте, Елены Темниковой, Эвелины Бледанс, Евгения Петросяна, Павла Прилучного, Иды Галич, Тимати, Алены Хмельницкой, Екатерины Волковой, Нонны Гришаевой
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