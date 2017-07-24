Валдис Пельш прокомментировал слухи о своей госпитализации, Ирина Хакамада показала красавицу-дочь — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Анита Цой показала, как развлекается с мужем. Юлия Проскурякова пользуется талантами Максима Галкина: «Начинаю практику. Первая работа со звездой - нашим Другом семьи, скоро всё увидите! Иногда мне кажется, что моя жизнь это Чудо, Волшебство!!!». Валдис Пельш прокомментировал слухи о своей госпитализации: «лайфньюс( с маленькой буквы) срочно уложил меня в больничный стационар, а я тем временем вылетаю на Камчатку снимать новое кино. Кому верить?».

Ирина Хакамада показала красавицу-дочь. Светлана Лобода похвасталась селфи без косметики. Анфиса Чехова призналась, что ей снится Настасья Самбурская: «Мы с ней даже не знакомы лично, да и в течении дня, я вроде о ней не думаю. Поскольку в сонниках об этом ничего не сказано, жду ваших версий и предположений. Сегодня мне приснилось, что мы вместе с ней заселились в Музеон, как в гостиницу, и разбирая чемоданы, вели приятные беседы, пока я не заметила, что у меня взломали инстаграм».

Сергей Глушко, он же Тарзан, показал, как расслабляется на Ибице. Нюша передала привет из Барселоны и показала, как должна выглядеть подруга: «На фоне такой подруги ты всегда будешь выглядеть неплохо». Валентин Юдашкин навестил Александра Буйнова на даче. Алика Смехова наслаждается московскими закатами.

Ариадна Волочкова показа фотографии из Гатчины: