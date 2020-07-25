24 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Мария Кожевникова поделилась советом: «Мое утро! Начинаю день со стакана воды с Чиа и Лимоном (за 30 минут до еды). За завтраком, пока лето, употребляйте все что растет и заряжает нас витаминами».
Ксения Собчак нежно поздравила мужа с прошедшим днем рождения: «Твой любимый Ницше говорил: "Актеры гибнут от недохваленности, настоящие люди — от недолюбленности". Значит мы не погибнем? Спасибо тебе, за вчера и за всегда».
Максим Виторган показал фото в гриме: «Прикусил язык...»
Ингеборга Дапкунайте тоже поделилась кадром со съемок: «С любовью вспоминаю съемки первого сезона сериала "Мост"».
Наталья Подольская показала видео из гримерки: «История о том как создавался лысый образ для клипа!!! Если честно я в диком восторге от этого эксперимента!!! Всегда говорю, что обожаю свою профессию за эксперименты! Кто бы рискнул, ребята?»
Агния Кузнецова опубликовала «неприбранное» селфи с моря: «А я все равно буду мечтать, дурачится и оставаться собой. Угловатой, неудобной, резкой, всякой. Любить жизнь — большая задача. Доверять миру — ну это вообще вышка! Хочу сложить оружие и перестать воевать с обстоятельствами. Но что делать, когда трудности только возбуждают к борьбе? То, что я стала мамой не помешает мне взять гранату и ответить на вызов судьбы... ха... я не пропаду, не дождетесь».
Наталья Рудова в мини-платье пожаловалась: «Пятница, вечер. Муки выбора... вы понимаете, о чем я».
Сергей Лазарев тоже показал стильное фото: «Самое странное лето. Вроде есть, а вроде и нет... А как проходит ваше лето?)»
Кэтрин Зета-Джонс, Дэвид Бекхэм и Надежда Оболенцева поделились фотографиями из семейных архивов.
Дима Билан показал фото с сестрой: «Ведь скоро день рождения сестренки! Обсуждаем тесную и близкую компанию на праздник 26 го июля! Юбилей же».
Катя Лель показала фото с дочкой: «Не спешите с выводами! Делайте свой выбор осознанным!»
Фото и видео: Instagram / @mkozhevnikova / @xenia_sobchak / @mvitorgan / @d.ingeborga / @agniakyza / @rudovanata / @lazarevsergey / @catherinezetajones / @davidbeckham / @nadineobolentseva / @bilanofficial / @katyalelofficial / @nataliapodolskaya
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