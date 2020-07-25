24 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Кожевникова поделилась советом: «Мое утро! Начинаю день со стакана воды с Чиа и Лимоном (за 30 минут до еды). За завтраком, пока лето, употребляйте все что растет и заряжает нас витаминами».

Ксения Собчак нежно поздравила мужа с прошедшим днем рождения: «Твой любимый Ницше говорил: "Актеры гибнут от недохваленности, настоящие люди — от недолюбленности". Значит мы не погибнем? Спасибо тебе, за вчера и за всегда».

Максим Виторган показал фото в гриме: «Прикусил язык...»

Ингеборга Дапкунайте тоже поделилась кадром со съемок: «С любовью вспоминаю съемки первого сезона сериала "Мост"».

Наталья Подольская показала видео из гримерки: «История о том как создавался лысый образ для клипа!!! Если честно я в диком восторге от этого эксперимента!!! Всегда говорю, что обожаю свою профессию за эксперименты! Кто бы рискнул, ребята?»