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24 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Саши Савельевой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Саша Савельева рассказала о неудачном начале дня: «Так красиво я еще никогда не ходила в бассейн».

Влад Топалов пожаловался на плохое настроение: «Я ужасно неблагодарный человек. Сегодня весь день хожу в плохом настроении...... С ЧЕГООООО, я себя спрашиваю? Ты в своем уме, я себе , говорю?! Оглянись вокруг! Задумайся! И всё равно...... ну, вот бывает же такое, знаете? Когда, вроде, да, ты всё понимаешь, да, детям в африке совсем нехорошо, а у тебя всё прекрасно и всё равно, ходишь с кислой рожей. Ненавижу себя в такие дни».

Светлана Зейналова продолжает делиться фотографиями с отдыха: «Слушайте, а отдыхать то Круто оказывается... а я уже и забыла».

Сергей Лазарев поймал лето в Турции: «It’s Time to Relax... В отличие от Москвы лето в Бодруме никто не отменял. Поэтому, настроение — летнее, коктейль-летний: немного ликера, сок лайма, газированная вода и лед, еще добавил на свой вкус персиковый сок».

Ляйсан Утяшева устроила гламурную рыбалку: «Моя страсть, медитация, как угодно... Азарт, вода и свежий воздух... Любовь к рыбалке привил мне дедушка с 4-х лет, и вот уже 30. Мои говорят, что я "фартовая". Платье в горошек на удачу».

Анна Хилькевич опубликовала фото с мужем: «Ну, что, хани, погнали на экскурсию?»

Ольга Арнтгольц показала фото с детьми: «Все мои сыновья..))))❤️❤️❤️»

Владимир Кристовский поделился видео с отдыха: «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Бывший муж Натальи Водяновой показал забавное фото из сына.

Ольга Бузова напугала поклонников: «14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад все началось».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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