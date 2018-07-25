logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

24 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Фото из Instagram Татьяны Навки

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Татьяна Навка показала фото с подросшими дочками: «Ну как на свете мне без них прожить? Мои подружки!» Игорь Николаев тоже поделился ставшими редкими в его блоге семейными снимками, а Юлия Проскурякова — опубликовала видео.

Гном Гномыч сделал прическу «как у Дэвида Бекхэма».

Его мама Яна Рудковская щеголяет в ярких купальниках. Певица Альбина Джанабаева тоже отправилась к морю: «"Досуг — это работа, которая вам нравится!" Хотя.... мне так нравится моя работа, что даже на досуге скучаю по ней».

Лиза Боярская рассказала о жертвах ради любимой профессии: «Не все знают, что в некоторых театрах актрисам нельзя стричься, красить волосы, использовать цветной лак для ногтей (только по осооообой договоренности на время съемок) Но))) Баловать себя никто не запрещает, особенно в преддверии отпуска».

Работа мечты стала реальностью и для Кристины Орбакайте: «Состоялось! Произошло! Случилось! Моя мечта! Премьера в @sovremenniktheatre #двоенакачелях с лучшим партнёром и замечательным актёром @kirill_safonov Спасибо, любимая наша Г.Б.Волчек, за веру в меня».

Максим Галкин выдал новое веселое видео:

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое