24 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Его мама Яна Рудковская щеголяет в ярких купальниках. Певица Альбина Джанабаева тоже отправилась к морю: «"Досуг — это работа, которая вам нравится!" Хотя.... мне так нравится моя работа, что даже на досуге скучаю по ней».

Лиза Боярская рассказала о жертвах ради любимой профессии: «Не все знают, что в некоторых театрах актрисам нельзя стричься, красить волосы, использовать цветной лак для ногтей (только по осооообой договоренности на время съемок) Но))) Баловать себя никто не запрещает, особенно в преддверии отпуска».

Работа мечты стала реальностью и для Кристины Орбакайте: «Состоялось! Произошло! Случилось! Моя мечта! Премьера в @sovremenniktheatre #двоенакачелях с лучшим партнёром и замечательным актёром @kirill_safonov Спасибо, любимая наша Г.Б.Волчек, за веру в меня».

Максим Галкин выдал новое веселое видео: