24 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/valeriya/
Валерия поделилась нежными фотографиями, как она вместе с Иосифом Пригожиным нянчатся с внучкой Селин.
«Как же малыши вкусно пахнут», – говорит певица. Светлана Лобода показала фотографию с зимней прогулки – певица выбрала элегантный образ в черной шубе. Своим подписчикам она предложила угадать, в каком городе она находится – большинство проголосовали за Киев.
Тимати показал фото с прогулки на яхте в Дубае и пошутил о том, что владелец яхты счастлив всего два раза – когда покупает ее и когда продает.
Гоар Аветисян пожаловалась на внешний вид и показала видео, на котором она отекшая после двух дней перелетов и отсутствия сна.
Екатерина Волкова порадовала подписчиков забавным фото, на котором появилась с оранжевым бантом.
Дима Билан показал свой новый маникюр с провокационной надписью – подписчики разошлись во мнениях, круто это, или не подобает настоящему мужчине так выглядеть.
Светлана Бондарчук поделилась домашней фотографией в своем любимом домашнем халате.
Ксения Собчак показала селфи в шубе и пригласила подписчиков пообщаться с в Clubhouse, отметив, что, судя по опыту этой социальной сети, людям очень не хватало площадок для нормального человеческого общения.
Артур Пирожков продемонстрировал, что праздник для него продолжается, и опубликовал фото завтрака в постель в окружении шаров.
Ирина Понаровская запоздало поздравила с праздником всех мужчин, и блеснула в эффектном золотом костюме и с золотой фуражкой на голове.
Полина Максимова поделилась с поклонниками своим настроением, и рассказала подписчикам, где бы она с удовольствием оказалась вместо зимней Москвы – и показала архивное фото с подругой из Парижа.
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Фото и видео: Instagram Гоар Аветисян, Димы Билана, Ксении Собчак, Тимати, Артура Пирожкова, Ирины Понаровской, Полины Максимовой, Валерии, Светланы Лободы, Светланы Бондарчук
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