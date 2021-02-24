24 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Валерия поделилась нежными фотографиями, как она вместе с Иосифом Пригожиным нянчатся с внучкой Селин.

«Как же малыши вкусно пахнут», – говорит певица. Светлана Лобода показала фотографию с зимней прогулки – певица выбрала элегантный образ в черной шубе. Своим подписчикам она предложила угадать, в каком городе она находится – большинство проголосовали за Киев.

Тимати показал фото с прогулки на яхте в Дубае и пошутил о том, что владелец яхты счастлив всего два раза – когда покупает ее и когда продает.

Гоар Аветисян пожаловалась на внешний вид и показала видео, на котором она отекшая после двух дней перелетов и отсутствия сна.