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24 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Валерия и Иосиф Пригожин с внучкой

Фото: www.instagram.com/valeriya/

О том, как звезды провели свой день, читайте в нашем дайджесте.

Валерия поделилась нежными фотографиями, как она вместе с Иосифом Пригожиным нянчатся с внучкой Селин.

«Как же малыши вкусно пахнут», – говорит певица. Светлана Лобода показала фотографию с зимней прогулки – певица выбрала элегантный образ в черной шубе. Своим подписчикам она предложила угадать, в каком городе она находится – большинство проголосовали за Киев.

Тимати показал фото с прогулки на яхте в Дубае и пошутил о том, что владелец яхты счастлив всего два раза – когда покупает ее и когда продает.

Гоар Аветисян пожаловалась на внешний вид и показала видео, на котором она отекшая после двух дней перелетов и отсутствия сна.

Екатерина Волкова порадовала подписчиков забавным фото, на котором появилась с оранжевым бантом.

Дима Билан показал свой новый маникюр с провокационной надписью – подписчики разошлись во мнениях, круто это, или не подобает настоящему мужчине так выглядеть.

Светлана Бондарчук поделилась домашней фотографией в своем любимом домашнем халате.

Ксения Собчак показала селфи в шубе и пригласила подписчиков пообщаться с в Clubhouse, отметив, что, судя по опыту этой социальной сети, людям очень не хватало площадок для нормального человеческого общения.

Артур Пирожков продемонстрировал, что праздник для него продолжается, и опубликовал фото завтрака в постель в окружении шаров.

Ирина Понаровская запоздало поздравила с праздником всех мужчин, и блеснула в эффектном золотом костюме и с золотой фуражкой на голове.

Полина Максимова поделилась с поклонниками своим настроением, и рассказала подписчикам, где бы она с удовольствием оказалась вместо зимней Москвы – и показала архивное фото с подругой из Парижа.

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Фото и видео: Instagram Гоар Аветисян, Димы Билана, Ксении Собчак, Тимати, Артура Пирожкова, Ирины Понаровской, Полины Максимовой, Валерии, Светланы Лободы, Светланы Бондарчук

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