24 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Дочь Кристины Орбакайте показала яркое праздничное фото:: «Всех с Рождеством от нас с Мамой».
Синди Кроуфорд поделилась архивным снимком своей семьи.
Мария Захарова тоже достала фото из семейного архива: «Дорогие родители! Спасибо вам за то, что подарили самое невероятное - жизнь. Этот мир, он странный, противоречивый и одновременно прекрасный. Благодаря вам, каждое 24 декабря наполнено всепобеждающей любовью. Потому что вы всегда были рядом, как на этой фотографии, где нас трое».
Деми Мур — показала малоизвестную архивную обложку.
Юлия Высоцкая — нашла старую черно-белую фотографию: «Где это было? Когда это было? Да и было ли?..»
Влад Топалов опубликовал фото с отдыха: «Мое......... все».
«Обратите внимание, я без перерыва что-то говорю! ))) Ужас. А моя ненаглядная Гаяне, невозмутимо продолжает делать свою работу», — показала закулисный процесс Ксения Алферова:
Анна Семенович опубликовала забавное видео:
«Мы на работу, как на праздник. Мои любимые, ох будет вам, что посмотреть в новогодние каникулы. Я два дня летала по ночам на гастроли, почти не спала и если честно сильно устала. С самолета я сразу поехала на репетицию в Крокус, но как только я надела концертное платье, увидела своих коллег, усталость прям рукой сняло и мы со Стасом Костюшкиным так вчера зажгли на сцене! Мне очень посчастливилось, я из тех, кто любит свою работу и усталость мне нипочем», — призналась она.
Евгений Плющенко представил публике еще одного члена семьи: «Мой новый друг и защитник. Порода Кане Корсо».
Яна Рудковская обратилась к своему подопечному: «Мой любимый друг! Мы с тобой 15 лет идем плечо к плечу и делаем много хорошего в этом мире!Твои песни любят как взрослые, так и дети! Ты невероятно добрый и честный, очень тонкий и ранимый, в нашем жестком конкурентном мире — это большая редкость! Я тебя очень люблю и хочу пожелать тебе быть счастливым! Здоровья и счастья, а твоего безграничного таланта хватит еще на долгие-долгие годы ! С днем рождения, мой друг, Дима».
Фото и видео: instagram
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