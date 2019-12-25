24 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дочь Кристины Орбакайте показала яркое праздничное фото:: «Всех с Рождеством от нас с Мамой».

Синди Кроуфорд поделилась архивным снимком своей семьи.

Мария Захарова тоже достала фото из семейного архива: «Дорогие родители! Спасибо вам за то, что подарили самое невероятное - жизнь. Этот мир, он странный, противоречивый и одновременно прекрасный. Благодаря вам, каждое 24 декабря наполнено всепобеждающей любовью. Потому что вы всегда были рядом, как на этой фотографии, где нас трое».

Деми Мур — показала малоизвестную архивную обложку.

Юлия Высоцкая — нашла старую черно-белую фотографию: «Где это было? Когда это было? Да и было ли?..»

Влад Топалов опубликовал фото с отдыха: «Мое......... все».

«Обратите внимание, я без перерыва что-то говорю! ))) Ужас. А моя ненаглядная Гаяне, невозмутимо продолжает делать свою работу», — показала закулисный процесс Ксения Алферова: