24 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Скоро Новый год. Всех с наступающим, всем счастья!!!!», — написал Эмин Агаларов под фото с возлюбленной.

«Мы нарядили елочку. Значит скоро будет Новый Год», — написала Ани Лорак под нежной фотографией с дочкой.

Олег Газманов спел с старшим сыном: «Сегодня была крайняя телесъемка перед НГ. Это был дуэт с @rodder13 Попробуйте угадать — какую песню мы пели. Хорошо, что хоть за кулисами удалось обняться и немного поговорить о жизни».

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали, с кем отдыхают на море. Юлия Барановская тоже путешествует с детьми: