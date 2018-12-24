24 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алла Пугачева поздравила Диму Билана с днем рождения и показала совместное фото с ним: «С днем Рождения, талантливый и неутомимый человек!!!»
Певица МакSим поделилась новой фотографией своих девочек: «Голодные дети в кондитерской».
Криштиану Роналду, Милла Йовович, Мэрайя Кери, Риз Уизерспун, Сигди Кроуфорд, Дэвид Бекхэм и другие звезды поделились милыми фотографиями в честь Рождества.
«Скоро Новый год. Всех с наступающим, всем счастья!!!!», — написал Эмин Агаларов под фото с возлюбленной.
«Мы нарядили елочку. Значит скоро будет Новый Год», — написала Ани Лорак под нежной фотографией с дочкой.
Олег Газманов спел с старшим сыном: «Сегодня была крайняя телесъемка перед НГ. Это был дуэт с @rodder13 Попробуйте угадать — какую песню мы пели. Хорошо, что хоть за кулисами удалось обняться и немного поговорить о жизни».
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали, с кем отдыхают на море. Юлия Барановская тоже путешествует с детьми:
Милана Тюльпанова вернула себе сына: «Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я наконец-таки забрала своего сыночка,своё сердечко,свою жизнь! Спасибо Богу и всем, кто помогал мне весь этот долгий период времени. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал меня, да храни вас Господь!»
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram