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24 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Мадонны

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Алла Пугачева поздравила Диму Билана с днем рождения и показала совместное фото с ним: «С днем Рождения, талантливый и неутомимый человек!!!»

Певица МакSим поделилась новой фотографией своих девочек: «Голодные дети в кондитерской».

Криштиану Роналду, Милла Йовович, Мэрайя Кери, Риз Уизерспун, Сигди Кроуфорд, Дэвид Бекхэм и другие звезды поделились милыми фотографиями в честь Рождества.

Merry Christmas 🎁🍎🎁

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

«Скоро Новый год. Всех с наступающим, всем счастья!!!!», — написал Эмин Агаларов под фото с возлюбленной.

«Мы нарядили елочку. Значит скоро будет Новый Год», — написала Ани Лорак под нежной фотографией с дочкой.

Олег Газманов спел с старшим сыном: «Сегодня была крайняя телесъемка перед НГ. Это был дуэт с @rodder13 Попробуйте угадать — какую песню мы пели. Хорошо, что хоть за кулисами удалось обняться и немного поговорить о жизни».

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали, с кем отдыхают на море. Юлия Барановская тоже путешествует с детьми:

Дети ❤️❤️❤️ Закат 😍 Намибия 🔥🔥🔥

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

Милана Тюльпанова вернула себе сына: «Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я наконец-таки забрала своего сыночка,своё сердечко,свою жизнь! Спасибо Богу и всем, кто помогал мне весь этот долгий период времени. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал меня, да храни вас Господь!»

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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