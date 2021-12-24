24 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @bilanofficial
Как говорила когда-то американская певица Лана Дель Рей: «Я ем торт, потому что где-то у кого-то сегодня день рождения». И сегодня у нее для этого есть замечательный повод — Дима Билан отмечает свое 40-летие. В честь своего праздника певец сфотографировался в колпаке голубого цвета и с мини-тортиком мятного цвета.
Однако он не единственный юбиляр сегодня. В этот же день 10 лет назад родилась дочка Славы Тоня. Певица поделилась фотографией, на которой она сидит в обнимку с повзрослевшей на год дочерью в окружении цветов и большого количества гелиевых шариков.
А вот Ксюше Бородиной повод для получения цветов не нужен. Она похвасталась внушительным букетом роз и порассуждала о личной жизни: «Знайте, что свое — оно всегда такое, которое прочувствовано до кончиков сердца. Никто не обязан это понимать или принимать, кроме вас двоих». Так кто же этот щедрый поклонник, покоривший сердце телеведущей? Имени она пока не называет.
Романтикой, хоть и рабочей поделилась и Юлия Барановская. Она на съемках передачи «Модный приговор» закружилась в нежном танце с ее телеведущим Александром Васильевым под песню Валерия Леонтьева и Лаймы Вайкуле «Вернисаж».
Где-то в соседнем павильоне в передаче «Вечерний Ургант» снимались Евгения Медведева и Даня Милохин. Было ли у них что-то романтичное — неизвестно. Хотя каждое их совместное появление где-либо наводит поклонников на интересные мысли и предположения.
Кадрами рабочего процесса поделилась и Анна Хилькевич. Она попрощалась со съемками сериала «Универ. 10 лет спустя» и в шутливой манере назвала себя «страшненькой подружкой» в окружении своих сериальных подруг. На подобного рода мысли актрису навела ее необычная прическа, точнее ее отсутствие: волосы она спрятала под резиновую шапочку розового цвета.
На эксперименты с волосами решилась и Дженнифер Лопес. Визажист певицы опубликовала фотографию, на которой та предстала с розовыми локонами — неожиданно и эффектно!
Свой день в компании мастеров по прическе провела и Анна Семенович. Пока специалист творит чудеса с ее волосами, певица, сидящая на стуле в одном лишь полотенце, сделала неожиданное заявление: «У каждого своя работа. Моя работа раздеваться». И добавила, что данную профессию она освоила лишь на сегодняшний день.
Пока Анна Семенович не боится избавиться от лишней одежды, ее коллега по цеху Ольга Бузова думает о том, каким образом можно будет прикрыть наеденные за праздники лишние килограммы. Решение пришло само собой — спрятать появившийся животик можно при помощи платья с запахом, ремешок ведь регулируется на любой талии.
А вот кого уже точно не волнуют эти проблемы, так Яну Рудковскую. Продюсер решила сбежать от всех рабочих проблем поближе к любимым детям, в компании которых и планирует провести новогодние каникулы. Ведь Новый год в первую очередь — праздник семейный!
О семье подумала и Марина Зудина. Актриса опубликовала кадр с фотосессии своей внучки Мии с ее мамой — актрисой Софией Синицыной. Сильно подросшая дочка Павла Табакова становится очень похожей на своего покойного дедушку, что и поспешили отметить подписчики Зудиной.
Важность семейных ценностей, особенно в предновогоднюю пору, отмечает и американская модель Крисси Тейген. Она поделилась снимком своего 3-летнего сына Майлза в забавных оленьих рожках возле новогодней елки. Явно застала его за поиском подарков, однако мальчику стоит чуть-чуть подождать, до Рождества осталось совсем немного.
На фоне елки сфотографировалась и Лиана Шульгина, правда, не домашней, а общей. Невестка Валерии и Иосифа Пригожина предпочла в эту пятницу всем заботам активный отдых и отправилась кататься на коньках на ГУМ-каток. Ведь кружиться на льду гораздо приятнее, чем кружиться в водовороте предновогодних забот!
Фото и видео: Instagram