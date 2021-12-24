24 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Как говорила когда-то американская певица Лана Дель Рей: «Я ем торт, потому что где-то у кого-то сегодня день рождения». И сегодня у нее для этого есть замечательный повод — Дима Билан отмечает свое 40-летие. В честь своего праздника певец сфотографировался в колпаке голубого цвета и с мини-тортиком мятного цвета.

Однако он не единственный юбиляр сегодня. В этот же день 10 лет назад родилась дочка Славы Тоня. Певица поделилась фотографией, на которой она сидит в обнимку с повзрослевшей на год дочерью в окружении цветов и большого количества гелиевых шариков.

А вот Ксюше Бородиной повод для получения цветов не нужен. Она похвасталась внушительным букетом роз и порассуждала о личной жизни: «Знайте, что свое — оно всегда такое, которое прочувствовано до кончиков сердца. Никто не обязан это понимать или принимать, кроме вас двоих». Так кто же этот щедрый поклонник, покоривший сердце телеведущей? Имени она пока не называет.

Романтикой, хоть и рабочей поделилась и Юлия Барановская. Она на съемках передачи «Модный приговор» закружилась в нежном танце с ее телеведущим Александром Васильевым под песню Валерия Леонтьева и Лаймы Вайкуле «Вернисаж».