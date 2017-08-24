Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми сходили на концерт, Сергей Лазарев представил новый проект, Валерия поздравила сына — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Певица Зара анонсировала интересный проект: «Завершилась репетиция нашего дуэта с легендарной Мирей Матье в самом сердце столицы, на Красной площади. 28 августа вы сможете услышать наш дуэт в рамках фестиваля "Спасская башня". А вчера нам удалось встретиться в неформальной обстановке, поговорить о музыке, жизни и немного порепетировать. Я никогда не перестану восхищаться талантом и силой этой великой женщины! Мирей Матье навсегда в моем сердце».

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми сходили на концерт. Юлия Ковальчук показала фото с мамой: «Не знаю чем вы занимаетесь со своими мамулями-а мы терренкурим, ну и болтаем)))...и плаваем)))... и в общем все, что можно делать с подружкой))»

Сергей Лазарев представил новый проект: «Друзья,Наконец-то , я могу с радостью представить свой новый творческий проект и объявить о рождении нового дуэта на нашей муз.сцене. Группа "DVOE" - это 2 талантливых и молодых парня - Свят и Костя! На мой взгляд, сейчас большой дефицит хороших поп-проектов, а особенно мальчиковых дуэтов в нашей стране. Вспоминая далекий 2002 год, когда наш с Владом Топаловым дуэт «SMASH!!» был мегапопулярным и востребованным, я понимаю, что сейчас подобного дуэта не существует. И кто, как ни я, может его создать. Свят и Костя - мегаталантливые ребята, которые не только хорошо поют, но и сами пишут песни. Первая песня, которую мы выпускаем, называется «Падали» - очень мощная, эмоциональная и личная композиция, написанная Костей. Я уверен, что она найдет отклик в сердцах слушателей. Искренне желаю ребятам удачи и успеха!»

Валерия трогательно поздравила сына, Артемия Шульгина, с днем рождения: «Мой сынуля родной! С Днем рождения тебя, любимый! Я горжусь тем, какой ты у нас вырос - умный, трудолюбивый, честный, принципиальный, добрый, заботливый. Очень счастлива, что ты всегда учился на всю катушку, не жалея себя, не ища лёгких путей, а теперь нашел себе дело по душе. Желаю тебе реализовать все свои самые заветные мечты. Будь здоров и счастлив. А мы, твоя семья, всегда рядом, ты это знаешь». София Ротару — тоже: «Дорогой Руслан! С Днем Рождения! Я горжусь тобой и очень, очень тебя люблю!»

Анфиса Чехова показала летние фотографии сына: «По вашим заявкам, много фото деревенской Грузии, дети, котики и щенки». Анна Семенович освоилась в деревне и научилась доить козу: