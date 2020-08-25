24 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Хайди Клум показала счастливое семейное фото.
Агния Кузнецова тоже поделилась уютной радостью: «Семья это самое большое счастье и рай на земле. Как достичь гармонии? Вы скажете - терпением, терпением, я скажу добротой - это вообще для меня вышка».
Эшли Грэм сделала летнее селфи с мужем и сыном.
Яна Поплавская поделилась нежностью:
Алена Водонаева сфотографировалась с сыном в военной форме: «Кто тут настоящий батька с сыном? Кстати, я за то, чтобы НВП был обязательным предметом у мальчиков в школе. Мужчина должен пройти эти уроки. Я сама загорелась. Уже нашла курс спецподготовки от инструкторов спецназа для гражданских».
Новоиспеченный муж Светланы Бондарчук показал нежное фото из ресторана: «Наконец то зож!»
Джованна Антонелли показала фото без макияжа: «Bonjour!!!»
Ирина Пегова показала видео с тренировки:
Лайма Вайкуле опубликовала «неприбранное» фото: «Не вас ли стриг безрукий парикмахер?»
Ольга Орлова отдыхает на море: «Вопрос на засыпку))) Если бы всю оставшуюся жизнь вы смогли бы путешествовать только в одно место в мире - что бы это было?»
Галина Юдашкина - тоже:
Лукерья Ильяшенко боится заразиться коронавирусом: «Вот так сидишь в кресле в сапсане, никого не трогаешь, а сзади девушка кашляет зловеще и носом шмыгает. Жалобно обращается к проводнице хриплым голосом, просит чаю. Чего это она чаю просит?! Жар что ли? Температура? Здоровый человек чаю не попросит в сапсане - только псих! Здоровый либо вина затребует, либо пива! Раз в стоимость проезда входит, зачем чаем давиться? Подозрительная гражданка. А пересесть некуда... Нервничаю, ковыряю кресло... Натянула на нос маску. Обычную, от китайской заразы ковидной, а сверху, для верности, ту, что для сна. Дышать нечем. Томлюсь. Задыхаюсь. Задыхаюсь. Томлюсь. Ещё есть беруши, но разве они защитят, разве закроют резиновой грудью от респираторных невзгод? Ах! Увы и ах! Ваша нервическая Люциферья, не поминайте лихом».
Валерия выглядит яркой и счастливой: «Доброй ночи, друзья!»
Фото и видео: Instagram /@heidiklum /@agniakyza /@ashleygraham /@alenavodonaeva /@sirg74 /@giovannaantonelli /@laima_vaikule_official /@olgaorlova1311 /@lukerya /@valeriya /@pegovairina /@the_yana_poplavskaya /@gyudashkina
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