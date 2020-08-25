24 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лукерья Ильяшенко боится заразиться коронавирусом: «Вот так сидишь в кресле в сапсане, никого не трогаешь, а сзади девушка кашляет зловеще и носом шмыгает. Жалобно обращается к проводнице хриплым голосом, просит чаю. Чего это она чаю просит?! Жар что ли? Температура? Здоровый человек чаю не попросит в сапсане - только псих! Здоровый либо вина затребует, либо пива! Раз в стоимость проезда входит, зачем чаем давиться? Подозрительная гражданка. А пересесть некуда... Нервничаю, ковыряю кресло... Натянула на нос маску. Обычную, от китайской заразы ковидной, а сверху, для верности, ту, что для сна. Дышать нечем. Томлюсь. Задыхаюсь. Задыхаюсь. Томлюсь. Ещё есть беруши, но разве они защитят, разве закроют резиновой грудью от респираторных невзгод? Ах! Увы и ах! Ваша нервическая Люциферья, не поминайте лихом».

Валерия выглядит яркой и счастливой: «Доброй ночи, друзья!»