24 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Некоторые звезды, такие как Леонид Агутин и Лариса Долина продолжают совмещать отдых и работу на фестивале «Новая Волна» в Сочи. Лена Летучая, Пэрис Хилтон и Анфиса Чехова наслаждаются отдыхом на мировых пляжах. Татьяна Навка позирует в примерочной, а Светлана Бондарчук путешествует с мужем по Франции. Жанна Бадоева делится снимком со съемок программы «Жизнь других». Ольга Орлова продолжает работу в Москве, а Кайли Дженнер на фоне слухов о второй беременности, публикует танцы своей дочери Сторми.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @agutinleonid/Instagram
Юморист Гарик Харламов делится видео, на котором показывает, как начинается его утро, если нужно рано проснуться на съемки: «Коротко о том, насколько я бодр и свеж, когда съёмки начинаются рано».
Певица Лолита прилетела в Сочи на шестой день фестиваля «Новая волна» и показала, что приходится брать с собой в путешествие во время пандемии.
Певица Слава опубликовала видео с дня рождения сестры Елены. Певица поздравила близкую родственницу и отметила, что торжество продолжается уже третий день.
Павел Прилучный продолжает отдыхать с детьми в Турции. После публикации артистом фотографии без волос, многие подписчики подумали, что актер решился на новый образ, но Прилучный успокоил поклонников. «Продолжаем с детьми отдыхать…И прическа на месте», — подписал кадры Павел.
После развода с Агатой Муцениеце актерам приходится делить время с детьми поровну. Большую часть лета сын и дочь бывших супругов провели у бабушки в Риге, теперь же путешествуют с отцом, пока Агата работает в Москве.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram