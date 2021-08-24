24 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Некоторые звезды, такие как Леонид Агутин и Лариса Долина продолжают совмещать отдых и работу на фестивале «Новая Волна» в Сочи. Лена Летучая, Пэрис Хилтон и Анфиса Чехова наслаждаются отдыхом на мировых пляжах. Татьяна Навка позирует в примерочной, а Светлана Бондарчук путешествует с мужем по Франции. Жанна Бадоева делится снимком со съемок программы «Жизнь других». Ольга Орлова продолжает работу в Москве, а Кайли Дженнер на фоне слухов о второй беременности, публикует танцы своей дочери Сторми.