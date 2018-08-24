24 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич выписалась из родильного дома и показала первые фотографии с дочерью.

Марина Газманова рассказала о приятных моментах лета и показала фото с сыном на закате: «Этим летом не удалось собраться в путешествие всей семьей(! Но звание мамочка, дает возможность побыть со всеми. Три дня с сыном, его маленький отпуск от работы! Удовольствие наивысшее! Общение со своим ребенком да ещё в кругу друзей! Это космос!»

София Ротару поздравила сына и поделилась его детской фотографией: «С Днем Рождения мой дорогой Руслан! Люблю и горжусь».

Юлия Барановская поделилась видео с «Модного приговора»: