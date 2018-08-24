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24 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Анны Хилькевич

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Как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Хилькевич выписалась из родильного дома и показала первые фотографии с дочерью.

Марина Газманова рассказала о приятных моментах лета и показала фото с сыном на закате: «Этим летом не удалось собраться в путешествие всей семьей(! Но звание мамочка, дает возможность побыть со всеми. Три дня с сыном, его маленький отпуск от работы! Удовольствие наивысшее! Общение со своим ребенком да ещё в кругу друзей! Это космос!»

София Ротару поздравила сына и поделилась его детской фотографией: «С Днем Рождения мой дорогой Руслан! Люблю и горжусь».

Юлия Барановская поделилась видео с «Модного приговора»:

Глафира Тарханова показала, как готовится к пробам: «Серьезная женщина в метро. Пробы на даму +10 лет. С возрастом в кадре сейчас сложно, степень ухоженности и вкуса, иногда 20-45 лет попробуй пойми... Я сеголня строга, настрой отомстить бывшему мужу героини!»

Тимати встретился с акулой.

Андрей Малахов рассказал о новом достижении: «Спасибо, @marieclairerussia за возможность на один месяц стать главным редактором тяжелого глянца! Уникальный опыт и удивительная команда под руководством @anna_marieclairerussia ( я в тебя всегда верил с момента нашего первого интервью у меня в кабинете на фоне картины Джулиана Опи )... @shkuleva с днём рождения!) Всем молодым отцам посвящается спецматериал: папа, whatsup!»

Публикация от @malakhov007

Фото: instagram

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