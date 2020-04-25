24 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Кабо показала уютные фотографии с сыном: «Милые вечерние прелести».

Милла Йовович похвасталась подросшей дочерью.

Светлана Зейналова устроила с дочками пикник: «Ну... по немногочисленным просьбам, показываю как мы сходим с ума. У нас пикник. Запекли курицу, нажарили Картошки, налили детям сока, а маме тоже кое чего... и залегли перед телеком. Смешно получилось! Особенно собаке понравилось — весь ковер закапала слюной. У нас по плану мультики, потом дети спят, а сама смотрит сериал "Убивая Еву". И завтра ходит бледная и помятая. Но это будет только завтра.... всем держаться!!!»

Валерия держит себя в руках и занимается спортом: «Тренировки 6 раз в неделю, иначе, мне кажется, можно с ума сойти от статичности существования (беготня по хозяйству в рамках квартиры — не в счет). Приходится заставлять себя, и рада, что пока удается побеждать лень».