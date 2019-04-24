24 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Яна Поплавская показала нежную фотографию: «Доброго, прекрасного утра всем! Пока готовится завтрак, мои досыпают на диване! Что нужно для счастья? Мне вот такое диванное лежбище! Мой дом и три счастья в нем! Будте счастливы и любимы».

«Как же прекрасно жить у моря ... Когда - нибудь я так и сделаю)... А пока, наслаждаемся моментами», — делится планами Алена Хмельницкая.

Оксана Федорова наслаждается весной.

Ольга Кабо примерила новую роль: «Был сложный день... Готова к новой роли) Мне идет этот образ?»

Игорь Верник поделился фотографией с дорогой гостьей: ««Наша Алла» в «Гоголь-центре»! После каждой песни сердце замирало- только бы не последняя, только бы это счастье продолжалось и продолжалось! Спасибо @kirillserebrennikov за еще одно попадание прямо душу! Спасибо актерам театра за сумасшедшие аранжировки и исполнение любимых песен».

Мария Погребняк похвасталась завтраком от личного шеф-повара.

«Степе уже пять месяцев сегодня!!!!! Время летит! Расти большой, "ЭНЕРГИЧНЫЙ СЫН РЕЖИССЕРА"!!!! Полли первая поздравила!))))», — написал Сергей Безруков под фото сына.

Стас Костюшкин шутит: «Что-то у нас с @karapylka не получается сделать девочку. Но ничего, я нашел в Москве улицу, где точно все случится», — написал он под фото на Зачатьевском переулке.

Максим Виторган тоже юморит: «С движением на юг обострилась тоска по родине».

Лукерья Ильяшенко размышляет о натуральной красоте: «Вот это я без макияжа, фильтров и ретуши. Как нынче модно. Похожа на воробья. Оно мне надо?»