logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

24 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Фото из Instagram Алены Хмельницкой

Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Яна Поплавская показала нежную фотографию: «Доброго, прекрасного утра всем! Пока готовится завтрак, мои досыпают на диване! Что нужно для счастья? Мне вот такое диванное лежбище! Мой дом и три счастья в нем! Будте счастливы и любимы».

«Как же прекрасно жить у моря ... Когда - нибудь я так и сделаю)... А пока, наслаждаемся моментами», — делится планами Алена Хмельницкая.

Оксана Федорова наслаждается весной.

Ольга Кабо примерила новую роль: «Был сложный день... Готова к новой роли) Мне идет этот образ?»

Игорь Верник поделился фотографией с дорогой гостьей: ««Наша Алла» в «Гоголь-центре»! После каждой песни сердце замирало- только бы не последняя, только бы это счастье продолжалось и продолжалось! Спасибо @kirillserebrennikov за еще одно попадание прямо душу! Спасибо актерам театра за сумасшедшие аранжировки и исполнение любимых песен».

Мария Погребняк похвасталась завтраком от личного шеф-повара.

«Степе уже пять месяцев сегодня!!!!! Время летит! Расти большой, "ЭНЕРГИЧНЫЙ СЫН РЕЖИССЕРА"!!!! Полли первая поздравила!))))», — написал Сергей Безруков под фото сына.

Стас Костюшкин шутит: «Что-то у нас с @karapylka не получается сделать девочку. Но ничего, я нашел в Москве улицу, где точно все случится», — написал он под фото на Зачатьевском переулке.

Максим Виторган тоже юморит: «С движением на юг обострилась тоска по родине».

Лукерья Ильяшенко размышляет о натуральной красоте: «Вот это я без макияжа, фильтров и ретуши. Как нынче модно. Похожа на воробья. Оно мне надо?»

Равшана Куркова радуется весне: «Такая классная погода, что можно и побыть нарядной воображулей».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой
«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы
«Похудела на 10 килограммов»: 33-летняя Ляйсан Утяшева похвасталась стройной фигурой
Лера Кудрявцева резко отреагировала на критику Аллы Пугачевой