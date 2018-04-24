24 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Водянова и ее семейство искупались вместе: «Вечеринкаджакузи многодетной мамы))) Спасибо за этот незабываемый отдых для меня, моих детей и их друзей, а также моих друзей и их детей».

Эвелина Бледанс поделилась фотографией с сыном: «Только на фотке увидела, что не только оделась в тон с Семикиным нарядом, но и брошку прям в ряд с эмблемкой прикрепила. А ведь я одевалась к его парадному наряду, а этот был для удобства. И так всегда! А если это с мужчиной? Любовь?! #бледанс #семенсемин #мамасын #сыномам #familylook».

Гном Гномыч похвастался шпагатом: «Хорошо стою».

Светлана Бондарчук зажигает как в юности: «Московские белые ночи на Большой Дмитровке с друзьями».

Стас Костюшкин показал Елку без макияжа: «Встреча с этим прекрасным человеком , всегда невероятный заряд добром и духовностью».

Моника Беллуччи похвасталась обложкой. Любовь Толкалина нашла нефть: