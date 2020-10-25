24-25 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Рудова в стильном черном костюме отправилась на вечеринку.

Пелагея провела выходные в семейной обстановке и в обнимку с дочкой Тасей. Певица опубликовала фотографии из личного архива. «Всем хорошего настроения на всю рабочую неделю!Не болейте!»,- подписала снимки артистка.

Ксения Бородина и ее муж Курбан Омаров отдыхают в Турции, отпуск они проводят вместе со своими детьми.

Ирина Старшенбаум в объемной кожаной косухе гуляет по холодному Питеру.

Стас Костюшкин провел субботний вечер в необычном месте. Он отправился на цирковое шоу братьев Запашных и сделал несколько забавных снимков с животными.

Егор Крид, Джиган и Оксана Самойлова занялись совместным творчеством. Знаменитости снимали смешные тик-токи и выкладывали их в Сеть.