24-25 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Наталья Рудова в стильном черном костюме отправилась на вечеринку.
Пелагея провела выходные в семейной обстановке и в обнимку с дочкой Тасей. Певица опубликовала фотографии из личного архива. «Всем хорошего настроения на всю рабочую неделю!Не болейте!»,- подписала снимки артистка.
Ксения Бородина и ее муж Курбан Омаров отдыхают в Турции, отпуск они проводят вместе со своими детьми.
Ирина Старшенбаум в объемной кожаной косухе гуляет по холодному Питеру.
Стас Костюшкин провел субботний вечер в необычном месте. Он отправился на цирковое шоу братьев Запашных и сделал несколько забавных снимков с животными.
Егор Крид, Джиган и Оксана Самойлова занялись совместным творчеством. Знаменитости снимали смешные тик-токи и выкладывали их в Сеть.
Анна Хилькевич тоже решила остаться дома и провести время с детьми. Актриса выложила милое видео, на котором кормит свою дочку.
«Хотела выложить красивое селфи со съемок и написать про свои психологические и духовные инсайты... но решила что видео с подрастающей дочкой и вечерней бытовушкой тоже хорошо», - поделилась с подписчиками Анна.
Трудолюбимая Ляйсан Утяшева, кажется, никогда не отдыхает. Даже в нерабочие дни знаменитая гимнастка занимается спортом.
А вот шоумен Михаил Галустян сегодня отпразновал свой 41 день рождения. Артист выложил смешное видео, которое сопроводил хэштегом - детство кончилось.
Фото и видео: Instagram Натальи Рудовой, Пелагеи, Ксении Бородиной, Курбана Омарова, Егора Крида, Оксаны Самойловой, Ирины Старшенбаум, Стаса Костюшкина, Анны Хилькевич, Ляйсан Утяшевой, Михаила Галустяна
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