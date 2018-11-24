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24-25 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ильи Глинникова

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Как прошли звездные выходные – читайте в нашем дайджесте.

Илья Глинников поздравил маму с днем рождения, который в этом году совпал со Днем матери: «Только у самой настоящей,самой искренней,самой обаятельной и привлекательной Мамы,может быть День рождения в международный День матери.С праздниками тебя!».

Алена Хмельницкая показала фотографии с дня рождения любимого мужчины.

Старинная горная деревушка Омодос на Кипре ,очень красивое место .Проживает здесь всего 300 чел . Мы были в винодельне с огромной историей очень вкусным вином из единственных в своём роде сортов винограда . До того, как в этих краях поселились виноградари и садоводы, у реки Ха Потами возник монастырь — один из древнейших на Кипре. История святой обители в честь Животворящего Креста Господня в деревне Омодос восходит своими корнями к IV веку и связана с именем святой равноапостольной царицы Елены, матери императора Константина. В уже преклонном возрасте св. Елена предпринимает паломничество в Святую Землю, где находит крест и свидетельства крестных страданий Христа. Возвращаясь из Иерусалима, св. Елена сделала остановку на Кипре. Как гласит предание, она оставила здесь частицу Креста Господня и узы, которыми были связаны руки Иисуса, когда его вели на казнь . 🍁🍂🍁🍂🍷 Это наверное одно из самых красивых мест на Кипре , которое бы я советовала вам посетить ... 🙌🏼☀️☀️☀️ #кипр #омодос #история #сказочнаядеревушка

Публикация от alxmel (@alxmel)

Максим Виторган и Ксения Собчак поделились милыми видео с двухлетним сыном Платоном.

Поехали на таможню!

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Тутта Ларсен с детьми посетила спектакль в Малом театре, а Тимати с дочкой Алисой побывали в детском центре с игровыми автоматами.

Инна Михайлова поздравила супруга с годовщиной знакомства.

25 ноября 2006 года - очень важная дата в моей жизни. Я впервые пошла на концерт нашего Стаса. Это день, в который мы познакомились и который перевернул всю мою жизнь, открыл глаза, подарил улыбку и жизнь заиграла новыми красками! Я встретила родственную Душу, и свою большую ЛЮБОВЬ! ⠀ Я не знаю, что заставило Стаса обратить на меня свое внимание и сделать первый шаг... Я бы на этот шаг никогда не решилась... Спасибо Господу за такой подарок! Ведь я представить не могла, что в 33 года моя жизнь кардинально изменится... Сейчас я понимаю одно - ни возраст, ни количество детей - абсолютно не важны, когда есть настоящие чувства! ⠀ Сегодня есть ещё один повод, чтобы в очередной раз сказать, как я тебя люблю @stas_mihailoff !!! Именно в этот день решилась моя судьба! И я даже представить не могу, какой была бы моя жизнь без тебя! Как и тогда не могла представить, что моим мужем станет такой гениальный мужчина, как ты, и, что у меня появится ещё двое потрясающих деток! ⠀ Спасибо тебе за каждый день, час и минуту, проведённые вместе! ⠀ Я не просто так делюсь своими чувствами и эмоциями с вами... Я просто уверена, что у каждого человека в этом мире есть шанс встретить свою половину! И самое главное, чтобы между вами была ЛЮБОВЬ! ⠀ P.S.: Я не знала близко песен Стаса до дня нашей встречи, но когда я услышала песню «Птицей раненой» на том концерте, именно она стала моей «первой любовью» в его творчестве! ⠀ «Птицей раненой» ⠀ Сколько рядом красивых глаз, Сколько женщин, да всё не то. Мне б писать не в последний раз, Мне б смотреть не последний сон. В этом фильме с названьем «Жизнь» Мы играем всего лишь роль, Эти роли имеют смысл, Если к Богу пришли сквозь боль… Птицей, раненой о стекло, Бьется в страхе моя Душа. Что я сделал и что ещё Предстоит мне испить до дна? Я немного ещё прожил, Сколько мне ещё отведено? Я на Небе увидел смысл, Для чего нам здесь всё дано. Я романтики не искал, Просто лириком с детства был. Не хочу я знать свой финал, Чтоб в груди не погас мой пыл. #СтасМихайлов #Михайlove #НашСтас _______________________________ ВСЕМ И КАЖДОМУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ТЕПЛЫЕ СЛОВА И ПОЗДРАВЛЕНИЯ !!! #люблюВсех

Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova)

Максим Галкин рассказал о своем необычном увлечении.

Екатерина Стриженова зажгла под хиты Юрия Антонова на «Дискотеке 80-х» в спорткомплексе «Олимпийский».

Алена Шишкова показала рассвет в Турции.

...когда не нужны фильтры🌅💛

Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92)

Дарья Повереннова показала себя без прикрас: «Конечно, я больше выкладываю фото «на макияже» и «на нарядах»! Но верю, что мои подписчики - самые лучшие, поэтому не стесняюсь поделиться с вами такой, какая я есть!)».

Юлия Ковальчук поделилась краткой версией своей тренировки в домашних условиях.

Анна Нетребко насладилась прогулкой по Санкт-Петербургу.

Петропавловская крепость

Публикация от @ anna_netrebko_yusi_tiago

Наталья Ионова поздравила своих подписчиков: «Какое приятное завершение недели - вас стало 2 миллиона. Представить себе ещё 10 лет назад, что у артиста будет такая мощная обратная связь с аудиторией, было невозможно. Спасибо, что интересуетесь моей жизнью, поддерживаете и не безразличны к тому, что я делаю. Спасибо всем, даже диванным войскам и хейтерам. Не до конца понимаю, зачем таковые в принципе есть в сети и тусуются в аккаунтах бесящих их людей😈, но потом вспоминаю, что испокон веков людям нужно было на завалинке, потом на лавке у подъезда что-то обсудить. ))) В этом наша человеческая природа. Но как же здорово, что добрых и открытых людей в миллион раз больше тем не менее! Делиться с вами своими радостями и чувствами - невероятное удовольствие! Спасибо! Ну что, гоним дальше?! #МоиХорошие навсегда».

(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим. ред.)

Фото: instagram

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