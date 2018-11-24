24-25 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Ионова поздравила своих подписчиков: «Какое приятное завершение недели - вас стало 2 миллиона. Представить себе ещё 10 лет назад, что у артиста будет такая мощная обратная связь с аудиторией, было невозможно. Спасибо, что интересуетесь моей жизнью, поддерживаете и не безразличны к тому, что я делаю. Спасибо всем, даже диванным войскам и хейтерам. Не до конца понимаю, зачем таковые в принципе есть в сети и тусуются в аккаунтах бесящих их людей😈, но потом вспоминаю, что испокон веков людям нужно было на завалинке, потом на лавке у подъезда что-то обсудить. ))) В этом наша человеческая природа. Но как же здорово, что добрых и открытых людей в миллион раз больше тем не менее! Делиться с вами своими радостями и чувствами - невероятное удовольствие! Спасибо! Ну что, гоним дальше?! #МоиХорошие навсегда».

(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим. ред.)

Фото: instagram