Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

24-25 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

1 / 26
Фото из Instagram Эвелины Бледанс
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как прошли звездные выходные — читайте в нашем дайджесте

Эвелина Бледанс отдыхает на Мертвом море, Елена Перминова и Наталья Водянова показали фото в одинаковых купальниках, а Любовь Толкалина поделилась красивым стихотворением о любви.

Наталья Подольская показала видео из спортзала, а Полина Гагарина отправилась со своим тренером на уличную тренировку: «Cегодня, наконец, случилось ясное утро и мы с моим тренером @veacheslav_daichev решили пойти потренироваться на улицу. Я долго болела и почти не выходила из дома, я вообще редко гуляю на свежем воздухе, а тут почувствовала запах весны за окном и не смогла удержаться. Приходим мы в парк и я понимаю, что мы не одни такие физкультурники! Воркаут происходит практически на каждом углу парка, повсюду тренажеры и турники – и все заняты!!! Это так круто! Когда это произошло? Когда я была в Бразилии, мы с мужем заметили огромное количество спорт-площадок, забитых под завязку и даже немного завидовали, что у нас такого нет. Молодежь в наших парках чаще можно было увидеть на скамейках с бутылками пива, а не в заботах о своем здоровье! И тут такие перемены! Очень органично произошли эти изменения и в нашем сознании и в городе, который круто прокачали практически весь, начиная от велодорожек на улицах и заканчивая простыми и доступными тренажерами во дворах и парках. Спорт стал по-настоящему модной штукой».

Сайкл💪🏻

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)

Анастасия Стоцкая похвасталась очередной победой своего сына Саши. Сергей Лазарев показал трогательное видео с сыном Никитой, а Тутта Ларсен рассказала забавную историю из жизни своей дочери Марфы: «Спасайся кто может! Вы еще не видели Марфу в гневе? У моей курочки есть любимый друг Саша. И мы его регулярно пытаемся заманить в гости, но Саша очень востребованный. То его дед с бабой перехватывают, то он к другу в гости с ночевкой уехал, то они на даче. Короче, мы две недели согласовывали встречу, договорились, Марфа перья почистила, конфету целую одну шоколадную оставила нетронутой (а так бы всю коробку слопала), Ваню в спальне забаррикодировала, чтоб не лез к чужим гостям. И тут мама Саши пишет, что, мол, не получается, дела у нее, не доедут до нас. Ха. Она не знала, с кем имеет дело. Марфа записала очень убедительное видеообращение, отправила его вотсаппом и через полчаса драгоценный Саша уже нарушал вместе с Марфой и Ваней закон о тишине в нашем подъезде😝. Учитесь у своих детей добиваться желаемого, друзья!».

Ксения Бородина назвала младшую дочь Тею «вымогателем подарочков» и поделилась милым видео с ее участием.

Вымогатель подарочков 😂😂😂

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией побывала на шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», а дочь Игоря Николаева спела «Пусть всегда будет солнце», качаясь на качелях.

Мария Погребняк проанонсировала открытие салона красоты, Анастасия Самбурская призналась в «котозависимости». Лена Темникова удивила сменой имиджа, а Максим Фадеев признался в любви «Красной шапочке» — Марии Захаровой.

Марина Газманова рассказала о покорении танца милонга. Алла Довлатова заболела и не смогла попасть на два концерта. Леонид Агутин отдохнул на дне рождения Валерия Сюткина, а Олеся Судзиловская поделилась видео с дня рождения Александра Буйнова: «Трио талантливейших!».

Гороскоп