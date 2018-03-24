24-25 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская показала видео из спортзала, а Полина Гагарина отправилась со своим тренером на уличную тренировку: «Cегодня, наконец, случилось ясное утро и мы с моим тренером @veacheslav_daichev решили пойти потренироваться на улицу. Я долго болела и почти не выходила из дома, я вообще редко гуляю на свежем воздухе, а тут почувствовала запах весны за окном и не смогла удержаться. Приходим мы в парк и я понимаю, что мы не одни такие физкультурники! Воркаут происходит практически на каждом углу парка, повсюду тренажеры и турники – и все заняты!!! Это так круто! Когда это произошло? Когда я была в Бразилии, мы с мужем заметили огромное количество спорт-площадок, забитых под завязку и даже немного завидовали, что у нас такого нет. Молодежь в наших парках чаще можно было увидеть на скамейках с бутылками пива, а не в заботах о своем здоровье! И тут такие перемены! Очень органично произошли эти изменения и в нашем сознании и в городе, который круто прокачали практически весь, начиная от велодорожек на улицах и заканчивая простыми и доступными тренажерами во дворах и парках. Спорт стал по-настоящему модной штукой».