24-25 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя. «Мои девочки... моя сила и моя «ахиллесова пята»... С их появлением желание делать мир лучше стало необходимо как воздух! Несправедливость в мире стала особенно попадать в сердце! Хочется, чтобы вокруг все улыбались и любили друг друга! А раз хочется — надо делать. Мои сладкие крошки , вы — огонь! Вы — стихия! Вы горячие и отчаянные!‎»‎ — подписала кадры актриса.