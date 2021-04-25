24-25 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @svetlana_khodchenkova/ Instagram
Алина Загитова показала фото, сделанные в Узбекистане, где в ближайшее время пройдет шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
Моргенштерн и его девушка Дилара приняли участие в откровенной съемке. В комментариях под публикацией подписчики восхищаются снимками и пишут звездам множество комплиментов.
Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя. «Мои девочки... моя сила и моя «ахиллесова пята»... С их появлением желание делать мир лучше стало необходимо как воздух! Несправедливость в мире стала особенно попадать в сердце! Хочется, чтобы вокруг все улыбались и любили друг друга! А раз хочется — надо делать. Мои сладкие крошки , вы — огонь! Вы — стихия! Вы горячие и отчаянные!» — подписала кадры актриса.
Елена Летучая показала жаркие фото с отдыха на Мальдивских островах. 42-летняя телеведущая не стесняется позировать перед камерой в купальнике. И мы ее в этом поддерживаем! У звезды прекрасная фигура, не правда ли?
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Фото: Instagram
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