О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Полина Гагарина сгорела на отдыхе: «Доброе утро! Загар пошел)), но лицо все ж таки подгорело! Пантенол мне в помощь».

Леонид Агутин и Анжелика Варум отпраздновали юбилей: «Отпраздновали 20 лет. Было замечательно. Чувствую, когда соберёмся праздновать в Москве со всеми свидетелями, пора уже будет чествовать наше "совершеннолетие") Время то летит ой как».

Павел Воля поделился забавным фото с Ляйсан Утяшевой: «Моя лилипуточка».

Любовь Толкалина рассказала о своей замечательной бабушке: «Люба и баба Люба )))) Прошу любить и жаловать-Мой бабуленок!!! Бабушка Люба, в честь которой меня назвали, моей давно ушедшей бабушки Нины родная сестра. Последняя у нас в семье бабуся. Моя драгоценность, мое сокровище. Мой персональный байкал. Пока она жива, я- не просто ребенок, я дитенок. Так она меня и называет. Она со своим "влюбчивым" именем, которое мне перешло по наследству, прожила очень непростую жизнь... дивлюсь ее силе, прозорливости, внимательности, энергии лучистой, ее чистоте дивлюсь, способности не унывать, остроте мышления, памяти, сердечности, чувству юмора, тончайшей чувствительности и филигранному владению русским языком... как говорит моя внучатая племянница Яна "бабушка, ты у нас такая красавица, только тебе лицо поменять надо" мы с Бабой Любой хохочем... ну уж нет, за каждую морщиночку, господи спасибо. Я хочу в 82 года быть именно такой. И так же смотреть на мир».

Марина Газманова рассказала о горе в своей семье:

Несчастья случаются , когда казалось бы абсолютное счастье. Мы на отдыхе узнали, что у нас умерла всеми обожаемая, наша любимая собачка померанцев шпиц . Сгорела за неделю. Реву уже несколько дней, все очень расстроены- это сказать ничего . Эту собаку мы обожали особо: такой преданной умняхи , красавицы, оптимистики , собаки встречаки у нас не было. Её больше нет. Такое страшное ощущение внутри от потери любимого существа. Не знаю как вылезти из этой ямы. Кто терял близкого друга? Помогайте, что делать?

Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)

Саша Project рассказала о счастье и опубликовала откровенную фотографию: «Мой любимый романтик всегда делает мне маленькие сюрпризы! Ни когда не оставляет меня, без внимания лежу такая, сонная на пляже и тут, мой рыцарь приносит мне, карамельку в виде сердца. Любимый: на моя любимая, это тебе, для того чтобы проснуться сладенького. Так обомне, ни кто еще не заботился!!! Ни когда!!! Я счастлива».

Анна Семенович — тоже: «Меня часто в жизни называют "Солнышко", не зайка или как-то еще, а именно солнышко, притом совершенно незнакомые люди. Я верю в светящихся людей, их не часто встречаешь по жизни, но если встретишь, то забыть их свет невозможно. Мне повезло и у меня есть "Солнечные друзья", они всегда улыбаются и излучают тепло, даже если им в этот момент тяжело и трудно, они светят изнутри, как светлячки и согревают своим теплом. Я счастлива, что я одна из них и для меня большая честь иметь таких друзей, не зря говорят: подобное, притягивает подобное. Секрет прост, мы стараемся во всем видеть добро и даже тьма нужна людям, чтоб оценить свет. Все в этом мире от Бога, иногда в трудную минуту в это трудно поверить, но это так. Наслаждайтесь жизнью, мои любимые люди и становитесь "СОЛНЫШКАМИ"».

Нюша, о беременности которой судачат сплетники, показала идеальное тело в бикини.

Ольга Бузова вовсю наслаждается стихией:

Ангелина Вовк продолжает делиться впечатлениями из путешествия: «В Таиланде фруктовый рай... название плодов — сплошная экзотика! Вкус, как говаривал Аркадий Райкин, "спецефицкий"... лично мне, не все нравится... не оценила».

Марьяна Спивак поделилась эмоциями: «Сегодня 23 января 2018 года. Через 5 минут начнут объявлять номинантов на Оскар.... Мы с Барагозом, исполнившие роли в фильме, не нервничаем.. Ну почти ))))))».

Екатерина Андреева поделилась очередным полезным видео с спорте:

Катя Лель — встала на гвозди:

А Елена Летучая похвасталась горячим образом:

Фото: instagram