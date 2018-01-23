23 января: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Несчастья случаются , когда казалось бы абсолютное счастье. Мы на отдыхе узнали, что у нас умерла всеми обожаемая, наша любимая собачка померанцев шпиц . Сгорела за неделю. Реву уже несколько дней, все очень расстроены- это сказать ничего . Эту собаку мы обожали особо: такой преданной умняхи , красавицы, оптимистики , собаки встречаки у нас не было. Её больше нет. Такое страшное ощущение внутри от потери любимого существа. Не знаю как вылезти из этой ямы. Кто терял близкого друга? Помогайте, что делать?