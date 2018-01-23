О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Полина Гагарина сгорела на отдыхе: «Доброе утро! Загар пошел)), но лицо все ж таки подгорело! Пантенол мне в помощь».

Леонид Агутин и Анжелика Варум отпраздновали юбилей: «Отпраздновали 20 лет. Было замечательно. Чувствую, когда соберёмся праздновать в Москве со всеми свидетелями, пора уже будет чествовать наше "совершеннолетие") Время то летит ой как».

Павел Воля поделился забавным фото с Ляйсан Утяшевой: «Моя лилипуточка».

Любовь Толкалина рассказала о своей замечательной бабушке: «Люба и баба Люба )))) Прошу любить и жаловать-Мой бабуленок!!! Бабушка Люба, в честь которой меня назвали, моей давно ушедшей бабушки Нины родная сестра. Последняя у нас в семье бабуся. Моя драгоценность, мое сокровище. Мой персональный байкал. Пока она жива, я- не просто ребенок, я дитенок. Так она меня и называет. Она со своим "влюбчивым" именем, которое мне перешло по наследству, прожила очень непростую жизнь... дивлюсь ее силе, прозорливости, внимательности, энергии лучистой, ее чистоте дивлюсь, способности не унывать, остроте мышления, памяти, сердечности, чувству юмора, тончайшей чувствительности и филигранному владению русским языком... как говорит моя внучатая племянница Яна "бабушка, ты у нас такая красавица, только тебе лицо поменять надо" мы с Бабой Любой хохочем... ну уж нет, за каждую морщиночку, господи спасибо. Я хочу в 82 года быть именно такой. И так же смотреть на мир».

Марина Газманова рассказала о горе в своей семье: