23 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Ольга Шелест удивила фанатов отпраздновала день рождения: «Клиент скорее жив, чем мертв! 43! Благодарю всех, кто взорвал мои мессенджеры, почту, телефон и соцсети поздравлениями! Как здорово, что вы у меня есть».
Наташа Королева тоже поделилась фото с необычным макияжем: «Как артисту мне очень повезло что на моих песнях выросло целое поколение !Но для каждого из вас мои уважаемые слушатели, есть своя, личная ассоциация с той или иной песней!!!»
Лада Дэнс показала, как занимается спортом: «Уже виден результат: минус килограммы и сантиметры на талии, плюс веса на жиме. Посоветуйте необычный вид спорта? Я склоняюсь к боксу».
Фото и видео: instagram
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