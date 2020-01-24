23 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Шелест удивила фанатов отпраздновала день рождения: «Клиент скорее жив, чем мертв! 43! Благодарю всех, кто взорвал мои мессенджеры, почту, телефон и соцсети поздравлениями! Как здорово, что вы у меня есть».

Наташа Королева тоже поделилась фото с необычным макияжем: «Как артисту мне очень повезло что на моих песнях выросло целое поколение !Но для каждого из вас мои уважаемые слушатели, есть своя, личная ассоциация с той или иной песней!!!»