23 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Марина Анисина поздравила дочь: «С Днём Рождения наша любимая доченька — Богиня». Дарья Мороз тоже показала нежное фото:
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram