23 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анжелика Варум показала самых близких: «Человек и Кошка. У Нюхи, в связи с пережитой разлукой, на «лице» вся скорбь кошачьего народа».

Татьяна Навка публикует снимки с отдыха. «У каждой уважающей себя женщины должно быть такое фото», — шутит она под недавним.

Анна Хилькевич тоже тренирует чакру юмора: «Всегда хотела такое фото))) и такую грудь, и эту обувь. Но хейтеры же скажут, что это фотошоп».