23 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елизавета Боярская повторяет роль: «"Ты, Машка, глупая. Самая глупая в нашей семье это ты. Извини, пожалуйста". #мдт #трисестры #машапрозорова».

Юлия Высоцкая поделилась эмоциями после выступления в Риге: «Такое состояние называется #сияюкакмедныйсамовар от творческого взрыва, от реактивной реакции зрителей, от партнера, от режиссера, от жизни».

Лиза Арзамасова показала фото с Нонной Гришаевой: «С Прекрасной во всех отношениях Нонной на прекрасном "Первом свидании"! #мдм #первоесвидание #мюзикл #премьера #бродвеймосква».

«Мадонна начала свой мировой тур #madamextour в Нью Йорке! Я одна из первых, кто увидела этот удивительный спектакль. 18 вечеров не как обычно, на стадионе, а в театре на 2000 человек. Телефоны и даже Apple Watch при входе заставляли убирать в специальные кейсы, снимать было не возможно. И это придало шоу особенное, ностальгическое и очень душевное настроение. Что бы там не говорили @madonna Прекрасна, обаятельна и всегда актуальна», — поделилась Кристина Орбакайте.