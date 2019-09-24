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23 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Лизы Арзамасовой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Сергей Безруков показал фото в стиле ретро: «"ЧАЙКА".... Большой диван... на колесах))) Всем доброго утра... Не замерзайте! Утепляйтесь!!! Берегите себя... ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!!!!)»

«На Мосфильме к сожалению больше не существует актерского отдела. Я был поставлен на учет в актерский отдел в 1993 году. У меня была своя карточка (как у всех ) с личными данными и профессиональными качествами. С характеристикой и списком ролей. Краткой биографией и спецконвертом фотографий различных кинопроб! Внимание раритет! Публикуется впервые!!!! Эксклюзив!!!!) Словно это было в другой жизни! Листайте», — поделился Александр Олешко серией фотографий.

Елизавета Боярская повторяет роль: «"Ты, Машка, глупая. Самая глупая в нашей семье это ты. Извини, пожалуйста". #мдт #трисестры #машапрозорова».

Юлия Высоцкая поделилась эмоциями после выступления в Риге: «Такое состояние называется #сияюкакмедныйсамовар от творческого взрыва, от реактивной реакции зрителей, от партнера, от режиссера, от жизни».

Лиза Арзамасова показала фото с Нонной Гришаевой: «С Прекрасной во всех отношениях Нонной на прекрасном "Первом свидании"! #мдм #первоесвидание #мюзикл #премьера #бродвеймосква».

«Мадонна начала свой мировой тур #madamextour в Нью Йорке! Я одна из первых, кто увидела этот удивительный спектакль. 18 вечеров не как обычно, на стадионе, а в театре на 2000 человек. Телефоны и даже Apple Watch при входе заставляли убирать в специальные кейсы, снимать было не возможно. И это придало шоу особенное, ностальгическое и очень душевное настроение. Что бы там не говорили @madonna Прекрасна, обаятельна и всегда актуальна», — поделилась Кристина Орбакайте.

Дарья Мороз похвасталась талантливой дочкой: «Когда дочь вернулась из художки».

Яна Рудковская с семьей сходила по грибы: «Собрали последние в этом году».

Мария Кожевникова отправилась в город мечты: «Итак, я в Париже, а детской мечтой была поездка в Диснейленд, которая, кстати, до сих пор не сбылась, но это мы исправим».

Александр Ревва отправился в путешествие с семьей: «Лондон. Наши дни. Дети мои».

Алена Шишкова похвасталась фото с романтического ужина: «Dubai».

Милана Тюльпанова показала видео из зала: «Небольшая мотивация вам в ленту. Есть тут ещё приверженцы кроссфита?»

Влад Соколовский показал фото с отцом, на которого очень сильно похож: «Ростов встречай! Редко, но метко, вместе выбираемся с отцом на гастроли».

Рита Дакота рассказала о своем одиночестве: «Я не вступаю в отношения намеренно. Причин на это великое множество. Но главная вот такая — мне не будет счастливо и безопасно в отношениях, пока мне не счастливо и безопасно вне отношений». Она призналась, что за ней ухаживают «разные прекрасные молодые мужчины», и даже есть кто-то, кто ей по-настоящему нравится: «Но мой осознанный выбор находиться вне взаимоотношений диктуется исключительно заботой о себе, чего я, осознав к 29 годам своей непростой жизни, оказывается никогда не умела».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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