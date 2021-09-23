23 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Агата Муцениеце не боится выражать свои чувства и эмоции. И даже показаться смешной или нелепой для нее не проблема, за это актрису и любят ее поклонники. Сегодня Агата поделилась очень милых видео, где она падает на льду во время катания. Но звезда совсем не расстроилась и со смехом встала обратно на лед: «Считаю — это прямая заявка на победу», — шутливо подписала она публикацию.