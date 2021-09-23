23 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @liasanutiasheva
Молодая мама Лиза Арзамасова поделилась трогательным разговором с 11-летним сыном подруги. Мальчик возмущенно поделился тем, что Елизавету часто обижают в Сети и называют «страшными» словами. Но как мама парня, так и сама актрисы со спокойствием выдохнули, когда на настороженный вопрос «какими же словами?», получили ответ — «блаженная». Что нисколько девушку не обижает.
Алика Смехова поделилась другим трогательным событием — во время записи программы «Судьба человека» на «Россия 1», героем которого стал ее папа, любящая дочь исполнила лирическую песню, чем очень порадовала звездного отца.
А Мария Горбань, которая сама недавно стала мамой во второй раз, решила разгонять осеннюю московскую тоску зажигательными танцами: «Врываемся в четверг», — подписала актриса жизнерадостное видео, на котором помимо оригинальных танцевальных «па» подобран очень яркий образ. Насыщенного морковного цвета платье-рубашка и ботфорты в тон.
Актриса Марина Зудина приехала на фестиваль «Кинотавр», который сейчас проходит в Сочи, впервые за 8 лет. О чем поделилась со своими подписчиками в Instagram. Вдова Олега Табакова уже успела оценить фестивальную программу и поделилась восторгом от тех фильмов, которые уже были или будут показаны.
Почитатели актерского таланта Ольги Кабо, прислали ей «приятное послание из прошлого», на фотографии для обложки журнала «Экран» позирует совсем юная девушка: «1989 год. Обаяние юности. Умиление», — поделилась актриса приятными ассоциациями.
Агата Муцениеце не боится выражать свои чувства и эмоции. И даже показаться смешной или нелепой для нее не проблема, за это актрису и любят ее поклонники. Сегодня Агата поделилась очень милых видео, где она падает на льду во время катания. Но звезда совсем не расстроилась и со смехом встала обратно на лед: «Считаю — это прямая заявка на победу», — шутливо подписала она публикацию.
Так динамично провели этот сентябрьский день отечественные звезды, деталями и яркими событиями которого, не забыли поделиться с любимыми подписчиками.
Фото и видео: Instagram