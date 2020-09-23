23 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Татушка» Юлия Волкова показала взрослую дочь: «Как же быстро ты из маленькой девочки превратилась в нереальную, супер-красивую девушку».

Анастасия Стоцкая показала милое фото с сыном, сделав акцент на отчестве: «Александр СЕРГЕЕВИЧ».

Бывшая девушка Димы Билана Лена Кулецкая похвасталась очаровательными дочками: «Когда все, что нужно для счастья - две малинки на пальцах. Или когда ты, наконец, осилил и скопировал трюк старшей сестры. (А сестра, которая этому навыку настойчиво учила, не очень-то и рада успеху)».

Егор Кончаловский показал, каким красавчиком был в молодости: «Лос-Анджелес. Зарядку делаю каждый день и сейчас, какой я молодец!»

Анфиса Чехова ностальгирует по недоступным из-за пандемии коронавируса путешествиям: «Мы на лодочке катались, не гребли, а целовались. Нашла в Каппадокии маленькую Венецию».

Андрей Аршавин обеспокоил фанатов больничным видом. «Всего лишь болит зуб!!!!», - успокоил он.

Сергей Жигунов лишился зуба в самолете: «Вчера во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь - удалила нижнюю шестерку. Чувствую себя нормально, хочу выразить благодарность всему экипажу борта "Константин Паустовский"».

Дарья Мороз сделала селфи в салоне: «Красота требует жертв».

Ольга Бузова уместила в одном селфи новую челку и внезапного поклонника: «Только что мы выяснили, что не только я являюсь поклонницей таланта Александра Петрова, но и он любитель моего творчества. Весь Новый год отдыхал с семьей и друзьями под песню "Мандаринка"».