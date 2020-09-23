23 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Светлана Бондарчук показала свое идеальное утро: «Как же я люблю завтракать в номере! И как хорошо, что вернулась в свой любимый Отель».
Анна Хилькевич тоже поделилась отельно-утренней романтикой:
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Теперь когда мы живем за городом, заканчивать работу после 20 и начинать с 8 утра становится неудобно. Приходится придумывать разные способы, чтобы облегчить жизнь)) и теперь мы периодически остаёмся в гостиницах переночевать😍😝 очень романтично получается, скажу я вам))) а если ещё и внезапно отменились съёмки, то день превращается в праздник🥳☺️ только я надеюсь, что отменились они не из-за того, что кто-то из наших заболел ковидом🙈🙈😶😶😶🤞🏼
«Татушка» Юлия Волкова показала взрослую дочь: «Как же быстро ты из маленькой девочки превратилась в нереальную, супер-красивую девушку».
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Фото и видео: Instagram /@a030aa /@official_juliavolkova /@100tskaya /@elenakuletskaya /@egorkonchalovsky /@achekhova /@andrey.arshavin10 /@zhigunov_sergey /@d_moroz /@buzova86 /@annakhilkevich
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