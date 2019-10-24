23 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Решетова — материнству: «Есть ли жизнь после родов? Да, однозначно».

Алена Свиридова без макияжа дегустирует местную кухню в Минске: «Драники приворотные) теперь я отсюда не уеду) и придется бегать в два раза больше) что бы вы понимали, тремя я не ограничилась».

Юлия Такшина радуется удожаю: «Осень».

Вика Цыганова кулинарит: «В тот момент, когда гос Дума распределяет бюджет..., я предалась домашним делам, уберег, Господь, от ненужных хлопот. Вот делюсь с вами своими домашними делами. Всем не болеть‼️‼️‼️ Не хандрить, по грибы сходить».