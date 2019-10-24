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23 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Полины Гагариной

О том, как знаменитости провели минувший день, читайте в нашем дайджесте.

Юлия Высоцкая поделилась бодростью и нежной фотографией с мужем: «Доброе утро! #рим #дайтекофе #фильтровнетинебудет #погнали».

Борис Корчевников обрадовал переживающих за его здоровье подписчиков новой фотографией и анонсировал документальный проект, призванный увидеть жизнь монастыря глазами паломников.

Светлана Бондарчук радуется хорошей погоде:

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Алена Свиридова без макияжа дегустирует местную кухню в Минске: «Драники приворотные) теперь я отсюда не уеду) и придется бегать в два раза больше) что бы вы понимали, тремя я не ограничилась».

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Вика Цыганова кулинарит: «В тот момент, когда гос Дума распределяет бюджет..., я предалась домашним делам, уберег, Господь, от ненужных хлопот. Вот делюсь с вами своими домашними делами. Всем не болеть‼️‼️‼️ Не хандрить, по грибы сходить».

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«Ну вот.. До финала съемочного #содержанки2 осталось всего несколько смен», — сообщила Дарья Мороз.

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Елизавета Боярская — хорошо забытый старый: «Года полтора не играла Ирину в Трех сестрах, сегодня вот снова. Очень интересно возвращаться к прежним ролям с новым опытом, человеческим, женским, профессиональным. Едем дальше)) #мдт #трисестры #иринапрозорова».

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Фото и видео: instagram

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