23 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Юлия Высоцкая поделилась бодростью и нежной фотографией с мужем: «Доброе утро! #рим #дайтекофе #фильтровнетинебудет #погнали».
Борис Корчевников обрадовал переживающих за его здоровье подписчиков новой фотографией и анонсировал документальный проект, призванный увидеть жизнь монастыря глазами паломников.
Светлана Бондарчук радуется хорошей погоде:
Анастасия Решетова — материнству: «Есть ли жизнь после родов? Да, однозначно».
Алена Свиридова без макияжа дегустирует местную кухню в Минске: «Драники приворотные) теперь я отсюда не уеду) и придется бегать в два раза больше) что бы вы понимали, тремя я не ограничилась».
Юлия Такшина радуется удожаю: «Осень».
Вика Цыганова кулинарит: «В тот момент, когда гос Дума распределяет бюджет..., я предалась домашним делам, уберег, Господь, от ненужных хлопот. Вот делюсь с вами своими домашними делами. Всем не болеть‼️‼️‼️ Не хандрить, по грибы сходить».
Полина Гагарина похвасталась новым образом: «Снимаем кое-что восхитительное».
«Ну вот.. До финала съемочного #содержанки2 осталось всего несколько смен», — сообщила Дарья Мороз.
Нонна Гришаева показала новый образ: «И все-таки, рыжий)) #12стульев #эллочкалюдоедка».
Елизавета Боярская — хорошо забытый старый: «Года полтора не играла Ирину в Трех сестрах, сегодня вот снова. Очень интересно возвращаться к прежним ролям с новым опытом, человеческим, женским, профессиональным. Едем дальше)) #мдт #трисестры #иринапрозорова».
«Из Москвы в Минск», — показала Анна Нетребко новый яркий лук.
Фото и видео: instagram
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