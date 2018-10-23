23 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Хмельницкая раскритиковала систему образования: «Фотография родителя, который старался вникнуть в школьную программу 2 класса по русскому языку ...((( Я в тихом ужасе! Зачем ??? Ну зачем менять то немногое, с чем у нас было правда очень хорошо!!! Бедные дети! Во 2 классе научный подход к русскому языку... зачем? Это изучают в университете на филологическом факультете, и такой подход нужен для обучения иностранцев русскому языку!!! Но детям, носителям языка, зачем ? Нет, конечно, есть такие, как моя старшая, Саша, которая лингвистически способный человек и интуитивно грамотной была изначально! Но с Ксюшкой, при такой системе обучения, мы от грамотного написания отлетаем на 100 км... Так как ребенок глазами видит все время неправильное написание, транскрипцию, т е "как слышится"... В общем, переводим с русского на русский... Посмотрите пож, фото, задание #52, и попробуйте прочитать этот текст без акцента таджикского гастарбайтера (с уважением к последнему). А что вы думаете по этому поводу?»

Милла Йовович похвасталась артистичной и самостоятельной дочерью: «Это Эвер. Она решила раскрасить лицо этим утром. Потом она приехала на съемки и накормила всехмороженым. Она крутая. Люблю тебя, дорогая».

Рита Дакота публично обратилась к своей малышке: «Здесь могла бы быть подпись про то, что это был самый сложный и самый счастливый год в моей жизни, после которого я никогда не стану прежней. И бла бла бла. Но за последнее время слова настолько потеряли для меня в весе, что мне не хочется портить этой шелухой хорошее честное фото, которое я сделала в пижаме этим утром. Я лишь хочу сказать тебе спасибо, моя доченька, за то что выбрала мамой именно меня. Я только учусь быть лучшей мамой, но я не подведу. Мы будем сильно-сильно счастливы, вот увидишь! Я каждый день над этим работаю. Спасибо всем близким за поздравления! Сегодня вечером перед сном мы соберёмся с братом/тетей/отчимом и парой друзей, а вот в субботу мама готовит кое-что грандиоооозное. Тока тсссссс, не сдавайте меня Миюхе)»

Лариса Вербицкая поделилась красочной фотографией из путешествия: «Хорошо, когда неплохо! А когда отлично, тоже очень хорошо. Странная это штука — настроение… Приходит ниоткуда, уходит в никуда. Но я точно знаю, что Погода в моем доме во многом зависит от меня!!!»

Анна Михалкова поделилась семейной фотографей: «Вот так мы жили пока Надя не родилась)))». Резо Гигинеишвили показал фото с друзьями: «Кто из нас Д’Артаньян? И дальше - кто есть кто )?»

Мария Погребняк похвасталась необычными цветами от мужа в честь годовщицы свадьбы.

Виктория Боня прокомментировала скандал с платным романом: