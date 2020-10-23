23 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Такшина опубликовала «замороженные» фото из октябрьской Анапы. Актриса укуталась в платок, в то время как ее спутник с обнаженным наслаждается морским воздухом.

Юлия Савичева призналась, что скучает по дочери Ане, которая живет в Португалии и показала архивное фото, где она беременная и ждет первенца.