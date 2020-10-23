23 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/volkovawolka/
Екатерина Волкова опубликовала фото с ярким гримом и посвятила стихотворение несыгранным ролям, которое сама написала.
Лена Перминова устроила фотосессию с детьми. «Счастливые моменты с моими пупсиками», — подписала она красивые снимки.
Рита Дакота нежно и трогательно поздравила дочь Мию с днем рождения и посвятила ей песню. «С днем рождения, моя самая большая любовь. Смотрю в твои глаза и все обретает смысл. Ничего так сильно не переворачивает мир с ног на голову, как материнство. Это самое невероятное чудо, которое только могло со мной случиться 3 года назад в тот серый холодный день, ставший самым главным в моей жизни. Спасибо, что выбрала меня, моя лапушка! Будь самой счастливой девочкой на земле, а мама всегда с тобой...», — написала она в микроблоге.
Анастасия Костенко показала милашек-дочек в одежде одинакового стиля. «Мои», — последовала лаконичная подпись фото.
София Ротару в годовщины кончины супруга Анатолия Евдокименко опубликовала счастливое фото с ним, а их сын Руслан поделился архивным фото с отцом. «Трудно поверить, что тебя нет с нами уже 18 лет... Помню и люблю», — написал он в Instagram.
Юлия Такшина опубликовала «замороженные» фото из октябрьской Анапы. Актриса укуталась в платок, в то время как ее спутник с обнаженным наслаждается морским воздухом.
Юлия Савичева призналась, что скучает по дочери Ане, которая живет в Португалии и показала архивное фото, где она беременная и ждет первенца.
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Здесь я на восьмом месяце беременности в Португалии. На почве переживаний и тоски, что пандемия рушит все наши планы, что я не могу улететь к ребенку, я залезла в наш семейный фотоархив и стала пересматривать, где я беременна, где Аня только родилась. Конечно, я могу сесть в самолет и вылететь к ней в любой день, но вопрос в другом - смогу ли я вернуться в запланированные дни, не будут ли закрыты границы? Ведь от меня зависят съемки и мероприятия, которые уже были запланированы ранее… Решила написать об этом здесь, ведь в подобной ситуации сейчас находятся многие, кто-то не может вылететь, а кто-то, наоборот, вернуться. Спасает только телефон и ежедневная видеосвязь. Продолжу рассказ в следующем посте. #савичева #юлиясавичева #оличном
Анфиса Чехова опубликовала счастливое селфи из салона самолета. «Прощай, мой город. Впрочем... До свидания», — прокомментировала она.
Оксана Фандера поделилась с подписчиками фото и видео со съемок для глянцевого издания.
Алеся Кафельникова в свой 22-й день рождения показала милое фото, где она малышка сидит на коленях красавицы-мамы.
Елена Подкаминская поздравила с днем рождения любимое театральное училище и показа свои фото студенческих лет.
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С днём рождения, любимое училище! @boris.shchukin.institute ❤️ На выпускном вечере, прощаясь с институтом, я рыдала так, что наш зав.кафедрой актерского мастерства Альберт Григорьевич Буров остановил свою речь и со сцены полушутя полусерьёзно "пригрозил" мне в зал, что он сейчас будет вынужден остановить мероприятие 🙈😅 Дескать, не рви мне и себе душу 😉 Помню, как получила дополнительный диплом «за особые успехи в пластических дисциплинах» и приписку в дипломе о художественном чтении, - и страшно гордилась. Ещё помню наш капустник, где с "трудом" пела и выступала, так горько было прощаться с любимым Домом. И все эти без малого 20 лет в моем сердце мои педагоги и наши работы, общение, их отношение к делу и к жизни в целом. Александр Анатольевич Ширвиндт, Валентина Петровна Николаенко, Владимир Владимирович Иванов, Людмила Владимировна Ставская, Альберт Григорьевич Буров, Михаил Борисович Борисов, Евгений Владимирович Князев, Алексей Глебович Кузнецов, Наталья Иосифовна Калинина, Елена Валентиновна Ласкавая, Андрей Алексеевич Щукин, Елена Юрьевна Дружникова, Андрей Борисович Дрознин, Ирина Николаевна Филипова, Елена Александровна Дунаева, Галина Авраамовна Загянская - мои самые главные любимые Учителя, Мастера. Люблю Вас. С праздником! ❤️
Кристина Асмус порадовалась, что количество ее подписчиков достигло 4 млн человек. «Меня зовут Кристина Асмус. Я муза хейтеров, амбассадор "Хлоргексидина" и единственная в мире актриса, снявшаяся в постельной сцене. А вас уже 4 миллиона! Спасибо вам за общение, за веселье, за вдохновение, мотивацию и советы как жить», — с иронией написала она в микроблоге.
Фото и видео: Instagram Алеси Кафельниковой, Оксаны Фандеры, Юлии Савичевой, Анфисы Чеховой, Юлии Такшиной, Софии Ротару и Руслана Евдокименко, Анастасии Костенко, Риты Дакоты, Лены Перминовой, Екатерины Волковой
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