23 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Иногда кажется, что весь мир настроен против тебя, что ты один такой классный и гениальный, а все вокруг — придурки, что у тебя таааак много желания создавать, а все самое лучшее достается другим! В такие моменты я созерцаю, сканирую себя, чтоб определить, где именно я свернула не туда, анализирую каждый шаг, потому что мне важно понять, необходимое ли количество сил я приложила, чтобы получить "ДА". Моя любимая цитата из фильма "Москва слезам не верит" — "Меня не интересует, почему нет. Меня интересует, что вы сделали, чтобы было ДА". Так и живу, каждый раз задумываясь, не слишком ли мало я прикладываю усилий, чтоб получить желаемый результат! И этот принцип работает во всем: семья, работа, отдых и тд.... А Йога очень помогает в трудные моменты приостановить суету в организме , понаблюдать, наладить все процессы и снова запустить механизм», — поделилась еще беременная Регина Тодоренко.

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