23 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич тоже не забывает про спорт — хотя безумный рабочий график актрисы может свести с ума кого угодно:

«Утро было бодрым, как всегда. Таким бодрым, что я выскочила из дома и забыла надеть куртку, и через нытье деток, которые очень сильно ждут выходных, я ворвалась в зал, отснялась в двух роликах, а теперь еду на стоматологическую операцию. Страшно, конечно, но я, как всегда, стараюсь видеть только хорошее в ситуации».

Саша Кабаева продемонстрировала шикарную семейную фотосессию в сосновом лесу.

«Вызывайте пожарных», — и действительно, яркий кадр хоть сейчас можно ставить на обложку журнала.