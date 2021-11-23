23 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maksimartist
Красивая фигура для звезд — все, поэтому тренажерный зал — важная часть их жизни. Филипп Бледный демонстрирует «невзрачное», но правдивое фото из зала — зато сразу видно, кто ходит на тренировки не ради красивого кадра.
Валерия снова вдохновляет поклонников на домашние фитнес-подвиги — из-за плотного предновогоднего графика она тренируется, не выходя из дома. Певица опубликовала видео с упражнениями с необычным приспособлением и показала, как надо им работать.
Анна Хилькевич тоже не забывает про спорт — хотя безумный рабочий график актрисы может свести с ума кого угодно:
«Утро было бодрым, как всегда. Таким бодрым, что я выскочила из дома и забыла надеть куртку, и через нытье деток, которые очень сильно ждут выходных, я ворвалась в зал, отснялась в двух роликах, а теперь еду на стоматологическую операцию. Страшно, конечно, но я, как всегда, стараюсь видеть только хорошее в ситуации».
Саша Кабаева продемонстрировала шикарную семейную фотосессию в сосновом лесу.
«Вызывайте пожарных», — и действительно, яркий кадр хоть сейчас можно ставить на обложку журнала.
Маргарита Симоньян погрузилась в заботы о семье — несмотря на плотный график, она находит время для детей, и показала трогательное фото с дочерью на бегу с мокрыми волосами.
Эммануил Виторган ставит отдых с семьей на первое место — и делится с поклонниками фото уютной семейной посиделки с поеданием мороженого. Отдыхает с детьми и Сергей Лазарев — сегодня они отправились в парк бабочек, и музыкант снял забавное селфи с одной из них на носу.
Очаровательная Селин, любимица Валерии и Иосифа Пригожина, отправилась на прогулку в стильном комбинезоне — малышка одевается не хуже звездной бабушки.
Равшана Куркова поделилась редкими кадрами с сыном Гаспаром — мальчик поддерживал маму на съемках и, конечно, очаровал всю команду улыбкой, которая так похожа на мамину.
Саша Бортич поделилась смешным кадром со своим маленьким сыном — «сам укусил, сам расстроился». Анна Михалкова после работы изучает английский — актриса опубликовала, как идет подготовка к урокам.
А дочь Кристины Орбакайте уверенно идет по стопам мамы. Клавдия Земцова не только примеряет стильные образы, но и умеет их правильно демонстрировать.
Роскошные Павел Воля и Ляйсан Утяшева отмечают годовщину и публикуют по этому поводу кадры из горячей фотосессии. Настоящий рок-н-ролл!
Саша Новикова опубликовала кадры из совместного путешествия с супругом, рэпером Федуком, — пара вернулась из романтической поездки по Италии. А гастрономические удовольствия этой страны оценила по достоинству даже дочь одного из самых известных московских рестораторов.
Певица МакSим демонстрирует «легкомысленный», но весьма элегантный и игривый образ — пострадавшая от коронавируса звезда стремительно возвращается к жизни.
А Ирина Пегова примеряет на себя новую профессию — для нового проекта актриса перевоплотилась в доктора.
Фото: Instagram Саши Новиковой, Ляйсан Утяшевой, Кристины Орбакайте, Анны Хилькевич, Валерии, Лианы Шульгиной, Ирины Пеговой, Саши Кабаевой, Филиппа Бледного, Маргариты Симоньян, Анны Михалковой, Саши Бортич, Эммануила Виторган, Сергея Лазарева