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23 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Натальи Подольской

Как звезды провели минувший день — читайте в нашем дайджесте.

Наталья Подольская приобщает сына к искусству: «Наша первая экскурсия в Третьяковку с Темой. Жизнь на Руси в общем и целом сыну оказалась до фонаря. Но что-то же осталось в головушке???»

Мария Погребняк похвасталась: «Средний получил свидетельство об окончании начальной школы. Моя гордость!»

Яна Рудковская показала фото: «Выросли мальчики, а мама даже всплакнула на последнем звонке сегодня у выпускников школы —Андрея и Николая Батуриных».

Денис Клявер размышляет: «Уже во всю пора последних звонков!) И у моего старшего тоже в эту пятницу. Смотрю на этого мужчину и не верю) Как же быстро на глазах растут наши дети. Немного волнуюсь за Тиму, но говорит, все сдаст. Верю ему, что еще остается».

Леонид Агутин встретился с дочерью: «А в Верону старшенькая подтянулась».

Юлия Такшина поделилась впечатениями от посещения бани: «Баня по чёрному. Первый раз. Раскраневшаяся, но довольная))) сейчас ещё раз в парильню и в прорубь! Я не фанат бани, но сегодня зашло на ура!!!)»

Олеся Судзиловская похвасталась фигурой: «Да здравствуют лампасы в сочетании с каблуками».

Альбина Джанабаева обиделась на блогера: «Моя поездка на Каннский фестиваль чуть было не сорвалась по халатности и безответственного "модного" и "популярного" стилиста-блоггера... имя назвать не буду, — слишком много чести... пригласили поработать (не бесплатно) — собрать на дорожку! У опытного человека всегда должен быть план В! И он был. В Канны я лечу! Собралась сама! И все будет прекрасно!»

Лолита Милявская рассказала о быте: «Сегодня обычный (когда не пою) день для меня. Съездила в строительный магазин, купила прокладки для кранов, защитные сеточки на носики тех же кранов. Разобралась с инфракрасными полами и поняла, что они мне не нужны. Купила вытяжку для подвала и поняла, что электрик ***, поэтому предыдущая прослужила мало! Теперь знаю все в деталях и могу консультировать, но не устанавливать пока)! Надо стремиться и это освоить».

Светлана Бондарчук показала фото крошечного щенка.

«Любите животных, это самые преданные друзья! Если я устала или нахожусь в плохом настроении, когда ко мне приходит мой любимый Френки Джуниор, все сразу возвращается на свои места, и я даже лучше себя чувствую, не говоря о том, как он может поднять моe настроение», — поделилась Любовь Успенская.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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