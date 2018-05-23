23 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анфиса Чехова упрекнула «инстамам» в обмане: «Не верьте мамочкам-блогерам, которые выкладывают в течение дня тучу обработанных фото с детьми и содержательным текстом, и при этом уверяют, что всё своё время уделяют детям и им никто не помогает!!!! А при этом еще в зале пресс идеальный качают, работу сложную работают и каждый день в идеальном макияже, с прической и одеты с иголочки! Не верьте, что их дети абсолютно не обделены их вниманием!Враки! Когда ты целый день возишься с ребенком, да еще работаешь и не забываешь ухаживать за собой, времени на красивые посты и длинные тексты нет вообще!!! Дурят они нас и заставляют испытывать чувство собственной неполноценности. Этот пост я написала, потому что радостно сплавила Солика в мини клуб, и у меня появилось время пообедать и написать пост. Говорю честно, я #неидеальнаямать и это НОРМАЛЬНО ! Не позволяйте никому внушать вам чувство вины! Идеальных матерей не существует в природе! И, иногда, что бы реализовываться как Женщина и как личность нам нужно иметь помощниц, бабушек и детские сады. Мы не можем делать 100 дел одновременно на 5+, какая-то из сфер будет неминуемо страдать! Но, главное, что мы можем дать нашим детям: это психологически здоровую, не задёрганную, счастливую, адекватную маму, полную безусловной любви к своему ребенку! »