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23 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Ани Лорак
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О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Мария Шумакова поделилась утренним настроением: «Красивое утро! А как вам нравится просыпаться?». Ани Лорак поделилась планами: «Невероятный, душевный Константин Меладзе. Готовим красивую песню на творческий вечер Валерия Меладзе».

Ольга Крутая показала дочь, как две капли похожую на нее. Юлия Меньшова — поздравила свою девочку: «Сегодня моей дочери исполнилось 15 лет!!! Когда моя мама говорила мне, что мое взросление пронеслось, как одно мгновение, в моем возрасте в это верилось с трудом. Сегодня я понимаю свою маму гораздо больше. Жизнь действительно набирает скорость, с каждым прошедшим годом все большую. И все эти вроде бы длинные 15 лет кажутся почти дуновением ветра... Но за эти мгновения моя крошечная доченька превратилась в прелестную девушку. С днем рождения, мое чудо, моя радость, моя нежность, моя девочка».

Юля Савичева удивила талантом художника:

Юлия Барановская и Евгений Седой поделились совместным селфи: «Культурный вечер на двоих». Екатерина Семенова — похвасталась ярким образом:

Анна Седокова рассказала о счастье:

Анна Курникова поделилась видео танцев с малышом:

Анфиса Чехова упрекнула «инстамам» в обмане: «Не верьте мамочкам-блогерам, которые выкладывают в течение дня тучу обработанных фото с детьми и содержательным текстом, и при этом уверяют, что всё своё время уделяют детям и им никто не помогает!!!! А при этом еще в зале пресс идеальный качают, работу сложную работают и каждый день в идеальном макияже, с прической и одеты с иголочки! Не верьте, что их дети абсолютно не обделены их вниманием!Враки! Когда ты целый день возишься с ребенком, да еще работаешь и не забываешь ухаживать за собой, времени на красивые посты и длинные тексты нет вообще!!! Дурят они нас и заставляют испытывать чувство собственной неполноценности. Этот пост я написала, потому что радостно сплавила Солика в мини клуб, и у меня появилось время пообедать и написать пост. Говорю честно, я #неидеальнаямать и это НОРМАЛЬНО ! Не позволяйте никому внушать вам чувство вины! Идеальных матерей не существует в природе! И, иногда, что бы реализовываться как Женщина и как личность нам нужно иметь помощниц, бабушек и детские сады. Мы не можем делать 100 дел одновременно на 5+, какая-то из сфер будет неминуемо страдать! Но, главное, что мы можем дать нашим детям: это психологически здоровую, не задёрганную, счастливую, адекватную маму, полную безусловной любви к своему ребенку! »

Татьяна Навка сложилась пополам в «курмасане» (в переводе — «поза черепахи») и показала домашние забавы:

«Люблю тебя и горжусь, моя выпускница, ненаглядная доченька. С выпускным, принцесса! Всем доброго дня и хорошего настроения, ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ», — написала Дана Борисова в блоге.

Екатерина Стриженова тоже поздравила свою выпускницу, Сашу: «Прозвучал Последний звонок! Александра, сегодня мы с папой осознали, что ты выросла... и нам немного грустно».

Максим Виторган показал сына на фоне автомобиля: «Baby you can drive my car».

Фото: instagram

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