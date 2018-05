23 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Люблю тебя и горжусь, моя выпускница, ненаглядная доченька. С выпускным, принцесса! Всем доброго дня и хорошего настроения, ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ», — написала Дана Борисова в блоге.

Екатерина Стриженова тоже поздравила свою выпускницу, Сашу: «Прозвучал Последний звонок! Александра, сегодня мы с папой осознали, что ты выросла... и нам немного грустно».

Максим Виторган показал сына на фоне автомобиля: «Baby you can drive my car».

Фото: instagram