23 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Звезда «Нелюбви» Марьяна Спивак показала детское фото: «23.03.1996 год. Этот день рождения помню лучше всего))) потому что было прекрасно: мамин торт, мамины пироги, много газировки — которую не давали пить в неденьрожденные дни (и Слава богу!!) помните эти противные zukko и Юппи?)) от которых не только язык но и волосы по-моему окрашивались в ядовитый яркий цвет))) а еще все родные, и друзья!!! Было много много народу ... было счастье) ну, а что выросло то выросло...))) и сегодня тоже счастье!!!)) и сегодня вас так много... родные мои, близкие, друзья, знакомые.... спасибо вам) день в самом разгаре, радости и любви через край, хочется делиться, мне одной слишком много. И еще.... только когда у меня родился сын, я поняла что День Рождения- это праздник Мамы и Папы ))) спасибо вам, любимые мои, что я живу на этом свете!!!! Я вас очень люблю !!!!!!»

Александр Буйнов похвастался наградой: «Прямо ко Дню рождения! Спасибо, служу России! А Днюха завтра, 24 марта».

София Ротару поздравила взрослого внука: «Сегодня нашему Анатолию исполняется 24 года! Хороший мой, будь здоров и счастлив! И пусть удача никогда не покидает тебя!»

Павел Воля показал, как выглядел до встречи с Ляйсан Утяшевой, а Михаил Галустян сделал фото мечты: «Всю жизнь мечтал о такой фотографии! Петросян вдохновил. Масляков воплотил».

Мария Порошина опубликовала кадр из отпуска. Холли Берри похвасталась результатами занятий йогой. Светлана Бондарчук показала забавное фото с любимым лабрадудлем Фанни.

Елена Кулецкая готова составить конкуренцию Яне Рудковской с ее завтраками: «Кажется, у знаменитой #рубрикамоизавтраки Яны появляется сториз-сиквел #обзорОбжор».

Екатерина Андреева сходила на футбол с сыном на футбол: «Что наша жизнь?Игра! Настроение на стадионе было отличное! Но надежды, питавшие болельщиков, на полное замерзание бразильцев — не оправдались. Им морозец и снежок оказались не помеха. Счет все знаете. Почему волосы у мультяшки зеленые? Так от расстройства и досады не так позеленеешь. Вот @philgazmanov держался молодцом — эмоций не показывал, его мама, моя подруженция @marinagazmanova джентльменом вырастила, а вот #девочкитакиедевочки, то есть — я, очень даже переживали».

Ирина Шейк поздравила любимый журнал с юбилеем: