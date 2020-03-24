passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

23 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Фото из Instagram Анастасии Решетовой

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анастасия Решетова показала нежное селфи с сыном от Тимати.

Анна Хилькевич приняла решение не рассказывать дочкам о коронавирусе: «Хочу написать свое мнение, насчет детей в новых временных обстоятельствах нашей жизни. Не считаю нужным детей запугивать болезнями и вирусами. Поэтому вначале мы старались с мужем мягко уходить от вопросов, почему она не ходит в садик, почему нельзя со мной в магазин, почему сначала тот Дядя, а теперь и сама мама в маске. Почему обязательно надо дезинфицировать руки и нажимать на кнопку лифта через салфетку, которая потом утилизируется. Это было сложно, мы старались объяснять это тем, что сейчас такая обстановка в стране, называется "карантин". Обсуждения слова на букву "К" не было. Мы все валили на правила, которые ввели члены правительства, говорили, что скоро все пройдет и ничего страшного в этом нет, но дети все равно все слышат, и вчера Арианна начала петь песенку, в которой было только одно слово. Слово на букву К, но хотя бы песенка эта была оптимистичного характера)))) В общем, я к чему! Как бы взрослые не поддавались панике, я считаю, что детям не нужно в младшем возрасте навязывать свои страхи и лишние убеждения. Все разрулится, а ребенок вырастет мнительным, да еще и с недоверием к кнопкам лифта, как минимум».

Джессика Альба показала, как проводит карантин с семьей:

Мария Машкова и ее близкие тоже проводят карантин весело:

Синди Кроуфорд в самоизоляции играет в настольные игры:

Екатерина Стриженова похвасталась: «День закончился сковородкой жареной картошки!!!!! Не знаю более вкусного блюда с огурцом и квашеной капустой! Сколько лет я ее не ела... а как еще снимать стресс?!!!!»

Сергей Лазарев шутит на тему карантина:

Алена Хмельницкая страдает: «10-ый день карантина... Кризис жанра... Книги не читаются, фильмы не смотрятся, английский в голову не лезет, коврик для йоги смотрит на меня с укором... ((( Еще 4 дня и как бы мой личный карантин, из-за прилета из Испании, закончится. А дальше-то что?... Я знаю, что оставаться сейчас дома — это правильно! Это единственное, чем мы можем помочь сами себе... Врачи просят нас всех сидеть сейчас по домам! Давайте так и сделаем! Уффф...((( Простите, не могла не высказаться... Возможно скоро откроется второе дыхание для сидения дома... И я буду снова бодра и весела .... А фото из прекрасных, рабочих, былых вреиен».

Нонна Гришаева примерила новый яркий образ для кинопроб: «Жизнь продолжается!.. Примерка грима».

Алика Смехова провела время с Ольгой Кабо: «Мы с моей Олей всегда вместе — не смотря ни на что. Наши дети счастливы, а мамы немного🍷. Переживем и эту гадкую пандемию. А как ваша самоизоляция?!»

Яна Поплавская поделилась забавным кадром: «Театральные Вузы перевели на дистанционное обучение! А муж рядом под рукой, попался бедный! Прохожу с ним раздел "Наблюдения и Работа над Образом"! А то подумаешь — ведущий Вести ФМ... пусть почувствует на себе, как нелегко приходится моим студентам».

Ирина Понаровская, Дмитрий Нагиев и Сергей Шнуров примерили маски.

Влад Топалов устал от холода: «Тепло! Ты где?»

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!