23 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Анастасия Решетова показала нежное селфи с сыном от Тимати.
Анна Хилькевич приняла решение не рассказывать дочкам о коронавирусе: «Хочу написать свое мнение, насчет детей в новых временных обстоятельствах нашей жизни. Не считаю нужным детей запугивать болезнями и вирусами. Поэтому вначале мы старались с мужем мягко уходить от вопросов, почему она не ходит в садик, почему нельзя со мной в магазин, почему сначала тот Дядя, а теперь и сама мама в маске. Почему обязательно надо дезинфицировать руки и нажимать на кнопку лифта через салфетку, которая потом утилизируется. Это было сложно, мы старались объяснять это тем, что сейчас такая обстановка в стране, называется "карантин". Обсуждения слова на букву "К" не было. Мы все валили на правила, которые ввели члены правительства, говорили, что скоро все пройдет и ничего страшного в этом нет, но дети все равно все слышат, и вчера Арианна начала петь песенку, в которой было только одно слово. Слово на букву К, но хотя бы песенка эта была оптимистичного характера)))) В общем, я к чему! Как бы взрослые не поддавались панике, я считаю, что детям не нужно в младшем возрасте навязывать свои страхи и лишние убеждения. Все разрулится, а ребенок вырастет мнительным, да еще и с недоверием к кнопкам лифта, как минимум».
Джессика Альба показала, как проводит карантин с семьей:
Мария Машкова и ее близкие тоже проводят карантин весело:
Синди Кроуфорд в самоизоляции играет в настольные игры:
Екатерина Стриженова похвасталась: «День закончился сковородкой жареной картошки!!!!! Не знаю более вкусного блюда с огурцом и квашеной капустой! Сколько лет я ее не ела... а как еще снимать стресс?!!!!»
Сергей Лазарев шутит на тему карантина:
Алена Хмельницкая страдает: «10-ый день карантина... Кризис жанра... Книги не читаются, фильмы не смотрятся, английский в голову не лезет, коврик для йоги смотрит на меня с укором... ((( Еще 4 дня и как бы мой личный карантин, из-за прилета из Испании, закончится. А дальше-то что?... Я знаю, что оставаться сейчас дома — это правильно! Это единственное, чем мы можем помочь сами себе... Врачи просят нас всех сидеть сейчас по домам! Давайте так и сделаем! Уффф...((( Простите, не могла не высказаться... Возможно скоро откроется второе дыхание для сидения дома... И я буду снова бодра и весела .... А фото из прекрасных, рабочих, былых вреиен».
Нонна Гришаева примерила новый яркий образ для кинопроб: «Жизнь продолжается!.. Примерка грима».
Алика Смехова провела время с Ольгой Кабо: «Мы с моей Олей всегда вместе — не смотря ни на что. Наши дети счастливы, а мамы немного🍷. Переживем и эту гадкую пандемию. А как ваша самоизоляция?!»
Яна Поплавская поделилась забавным кадром: «Театральные Вузы перевели на дистанционное обучение! А муж рядом под рукой, попался бедный! Прохожу с ним раздел "Наблюдения и Работа над Образом"! А то подумаешь — ведущий Вести ФМ... пусть почувствует на себе, как нелегко приходится моим студентам».
Ирина Понаровская, Дмитрий Нагиев и Сергей Шнуров примерили маски.
Влад Топалов устал от холода: «Тепло! Ты где?»
Фото и видео: Instagram
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