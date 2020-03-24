23 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Хмельницкая страдает: «10-ый день карантина... Кризис жанра... Книги не читаются, фильмы не смотрятся, английский в голову не лезет, коврик для йоги смотрит на меня с укором... ((( Еще 4 дня и как бы мой личный карантин, из-за прилета из Испании, закончится. А дальше-то что?... Я знаю, что оставаться сейчас дома — это правильно! Это единственное, чем мы можем помочь сами себе... Врачи просят нас всех сидеть сейчас по домам! Давайте так и сделаем! Уффф...((( Простите, не могла не высказаться... Возможно скоро откроется второе дыхание для сидения дома... И я буду снова бодра и весела .... А фото из прекрасных, рабочих, былых вреиен».

Нонна Гришаева примерила новый яркий образ для кинопроб: «Жизнь продолжается!.. Примерка грима».

Алика Смехова провела время с Ольгой Кабо: «Мы с моей Олей всегда вместе — не смотря ни на что. Наши дети счастливы, а мамы немного🍷. Переживем и эту гадкую пандемию. А как ваша самоизоляция?!»

Яна Поплавская поделилась забавным кадром: «Театральные Вузы перевели на дистанционное обучение! А муж рядом под рукой, попался бедный! Прохожу с ним раздел "Наблюдения и Работа над Образом"! А то подумаешь — ведущий Вести ФМ... пусть почувствует на себе, как нелегко приходится моим студентам».

Ирина Понаровская, Дмитрий Нагиев и Сергей Шнуров примерили маски.

Влад Топалов устал от холода: «Тепло! Ты где?»