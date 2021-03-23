23 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Бородина отправилась в Сочи, а под опубликованным фото попросила угадать, с какой целью она туда направляется.

Саша Бортич поделилась интересными фотографиями из путешествия – актриса ездила на Ловозеро, пометила оленеводческую базу и отлично провела время.

Валерия порадовала поклонников стильным образом с отдыха – певица появилась в объемной джинсовой рубашке и длинной светло-розовой юбке.

Лера Кудрявцева, которую вчера вечером увезли в больницу, рассказала о том, что у нее едва не случился инфаркт. А пока она делится с подписчиками больничным обедом.

Анна Хилькевич показала себя сначала в объективе своего мужа, а потом – детей, которые нашли свою маму гораздо веселее и задорнее.