23 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @renatalitvinovaofficiall
Ксения Бородина отправилась в Сочи, а под опубликованным фото попросила угадать, с какой целью она туда направляется.
Саша Бортич поделилась интересными фотографиями из путешествия – актриса ездила на Ловозеро, пометила оленеводческую базу и отлично провела время.
Валерия порадовала поклонников стильным образом с отдыха – певица появилась в объемной джинсовой рубашке и длинной светло-розовой юбке.
Лера Кудрявцева, которую вчера вечером увезли в больницу, рассказала о том, что у нее едва не случился инфаркт. А пока она делится с подписчиками больничным обедом.
Анна Хилькевич показала себя сначала в объективе своего мужа, а потом – детей, которые нашли свою маму гораздо веселее и задорнее.
Кристина Асмус выложила забавное фото в яркой защитной маской и поделилась, что устала использовать защиту. А заодно пригласила поклонников на свои спектакли.
Наталья Подольская поздравила с днём рождения свою маму и поделилась теплым семейным фото.
Анна Нетребко показала видео, как ее супруг Юсиф Эйвазов играет на фортепиано, и они вместе поют песню про зайцев.
Рената Литвинова показала честное селфи и опубликовала фото, как она выглядит утром.
Иосиф Пригожин обратился к подписчикам за модным советом – примерил новую шляпу, чтобы составить стильной Валерии отличную пару на отдыхе.
Айза Долматова занимается активным отдыхом в проекте Тимати 13_surfing и публикует фото под пальмами со старой подругой.
Фото и видео: Instagram Леры Кудрявцевой, Ксении Бородиной, Саши Бортич, Валерии, Иосифа Пригожина, Анны Нетребко, Натальи Подольской, Ренаты Литвиновой, Айзы Долматовой, Кристины Асмус
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