23-летняя красавица-дочь Юэна Макгрегора делает успехи в модельном бизнесе

23-летняя Клара — дочь Юэна Макгрегора и Ив Мавракис. Ее родители развелись в 2018 году, прожив в браке более двух десятков лет. Сейчас красавица покоряет модельный бизнес, и судя по ее странице Instagram, делает в этом определенные успехи, участвуя в модных съемках.