23-летняя красавица-дочь Юэна Макгрегора делает успехи в модельном бизнесе
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Клары Макгрегор
Старшая дочь Юэна Макгрегора пополнила ряды детей звезд, ставших моделями.
23-летняя Клара — дочь Юэна Макгрегора и Ив Мавракис. Ее родители развелись в 2018 году, прожив в браке более двух десятков лет. Сейчас красавица покоряет модельный бизнес, и судя по ее странице Instagram, делает в этом определенные успехи, участвуя в модных съемках.
Всего у Юэна и Ив четыре дочери — две биологические и две приемные. Какую стезю выберут младшие девочки — покажет время.
Фото и видео: Instagram
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