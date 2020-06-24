23 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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О том, как знаменитости провели этот день, читайте в нашем дайджесте.
Ирина Гринева предстала перед подписчиками в ярком образе.
Марина Юдашкина сходила в гости к Александра Буйнова.
Жена Стаса Костюшкина с сыновьями посетила торговый центр.
Эвелина Бледанс открыла сезон у моря.
Анфиса Чехова тоже отправилась на курортНаталья Подольская поделилась домашним уютом.
Евгений Папунаишвили показал милашку-дочь в самолете. Дима Билан тоже в дороге — в поезде.
Елка и Лукерья Ильяшенко увлеклись велопрогулками.
Фото и видео: Instagram
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