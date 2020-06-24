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23 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Ирины Гриневой

О том, как знаменитости провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Ирина Гринева предстала перед подписчиками в ярком образе.

Марина Юдашкина сходила в гости к Александра Буйнова.

Жена Стаса Костюшкина с сыновьями посетила торговый центр.

Эвелина Бледанс открыла сезон у моря.

Анфиса Чехова тоже отправилась на курортНаталья Подольская поделилась домашним уютом.

Евгений Папунаишвили показал милашку-дочь в самолете. Дима Билан тоже в дороге — в поезде.

Елка и Лукерья Ильяшенко увлеклись велопрогулками.

Фото и видео: Instagram

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