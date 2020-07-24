23 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анита Цой похвасталась удачным макияжем: «Вчера во время прямого эфира вы спрашивали о моем макияже, благодарна вам за сотни комплиментов! Решила поэкспериментировать — сделала акцент на глаза с помощью мягкого, но стойкого карандаша в модном хаки оттенке. Для завершения образа выбрала матовую помаду, чтобы подчеркнуть мой игривый настрой».

Мария Шарапова восхитила фанатов естественным образом.

Настя Каменских — спортивным «луком».

Юлию Ковальчук беспокоит вопрос садика: «Получила много комментариев в директ,о том, нужно или нет отдавать ребёнка в детский садик и в каком возрасте) Что вы об этом думаете? А я потом расскажу вам о своих мыслях на этот счет)».

Ева Лонгория похвасталась спортивной фигурой.

Ферги поздравила отца с 73-летием.

Мария Погребняк показала фото с сыновьями: «Моя сила».

Джорджина Родригес тоже развлекается с детьми.

Алена Хмельницкая похвасталась красавицей-дочкой: «Возвращаемся к спортивным занятиям. Ура , ура ! Ксю».

Лиза Пескова посмеялась над собой: «Хотела как лучше, а получилось как всегда. За самый смешной комментарий пришлю подписанную открытку из Франции».