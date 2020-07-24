23 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Анита Цой похвасталась удачным макияжем: «Вчера во время прямого эфира вы спрашивали о моем макияже, благодарна вам за сотни комплиментов! Решила поэкспериментировать — сделала акцент на глаза с помощью мягкого, но стойкого карандаша в модном хаки оттенке. Для завершения образа выбрала матовую помаду, чтобы подчеркнуть мой игривый настрой».
Мария Шарапова восхитила фанатов естественным образом.
Настя Каменских — спортивным «луком».
Юлию Ковальчук беспокоит вопрос садика: «Получила много комментариев в директ,о том, нужно или нет отдавать ребёнка в детский садик и в каком возрасте) Что вы об этом думаете? А я потом расскажу вам о своих мыслях на этот счет)».
Ева Лонгория похвасталась спортивной фигурой.
Ферги поздравила отца с 73-летием.
Мария Погребняк показала фото с сыновьями: «Моя сила».
Джорджина Родригес тоже развлекается с детьми.
Алена Хмельницкая похвасталась красавицей-дочкой: «Возвращаемся к спортивным занятиям. Ура , ура ! Ксю».
Лиза Пескова посмеялась над собой: «Хотела как лучше, а получилось как всегда. За самый смешной комментарий пришлю подписанную открытку из Франции».
Елена Кулецкая поделилась важным: «Наконец-то полносоставное семейное фото на месте будущего семейного гнезда».
Алена Свиридова показала фото с семьей: «Вообще-то нас пятеро. Я - самая старшая. Мы выросли в одном доме у бабушки и дедушки. Спали на раскладушках в гараже, когда в доме на всех не хватало места. Заслышав победное квохтанье, неслись наперегонки в курятник, потом делились трофеями и жарили яичницу с помидорами на всех. С тех пор все живут в разных городах и даже странах, но каждое лето мы собираемся в Керчи , гуляем по городу, ездим на море, жарим яичницу с помидорами и делаем баклажанную икру) Мы всегда дети, когда вместе. Шутки у нас дурацкие, хохочем с пальца, подкалываем друг друга нещадно) Люблю вас, мои брат и сестра) брат родной, сестра двоюродная. Скучаем по остальному коллективу».
Иван Охлобыстин похвастался результатом «тихой охоты».
Фото и видео: Instagram / @anitatsoy / @mariasharapova / @kamenskux / @juliakovalchuk / @evalongoria / @mariapoga / @georginagio / @alxmel / @elenakuletskaya / @alenasviridova / @psykero1477 / @lisapeskova
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