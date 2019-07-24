23 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дана Борисова поделилась радостью: «Кажется, удача снова улыбнулась мне. Я скоро возвращаюсь в эфир в качестве ведущей. Поступило интересное предложение».

Елизавета Боярская — мыслями: «Вчера читала сыну на ночь сказки Братьев Гримм, мама дорогая, я думала наши сказки самые жесткие, типа Крошечки-Хаврошечки, ан нет, можно еще поспорить у кого страшнее».

Юлия Снигирь рассказала о комплексах: «Мне 36. Первые 18 лет я считала себя некрасивой, вторые 18 — глупой. По логике некоторых — я должна была ненавидеть сначала красивых женщин, а потом — умных. Мне кажется, важно уметь восхищаться другими. И чуть полегче к себе».

Мария Машкова — о детском счастье: «Оставила детей с мужем. Да здравствует глютен и химоза в стаканчике».

Полина Диброва показала, как ее муж веселится с детьми: