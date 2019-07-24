23 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дана Борисова поделилась радостью: «Кажется, удача снова улыбнулась мне. Я скоро возвращаюсь в эфир в качестве ведущей. Поступило интересное предложение».
Елизавета Боярская — мыслями: «Вчера читала сыну на ночь сказки Братьев Гримм, мама дорогая, я думала наши сказки самые жесткие, типа Крошечки-Хаврошечки, ан нет, можно еще поспорить у кого страшнее».
Юлия Снигирь рассказала о комплексах: «Мне 36. Первые 18 лет я считала себя некрасивой, вторые 18 — глупой. По логике некоторых — я должна была ненавидеть сначала красивых женщин, а потом — умных. Мне кажется, важно уметь восхищаться другими. И чуть полегче к себе».
Мария Машкова — о детском счастье: «Оставила детей с мужем. Да здравствует глютен и химоза в стаканчике».
Полина Диброва показала, как ее муж веселится с детьми:
Светлана Зейналова поделилась забавной фотографией с дочкой: «У меня крутой Водитель. Наконец-то! Заработала».
Анна Седокова показала испачканного довольного сына.
«У нас пополнение в семье», — похвасталась Саша Project.
«Еду из студии на Авто радио ,а тут из соседней машины такси мне машет Сашуня!!!!!вот это Москва!!!!», — удивилась певиша Слава.
Супермодель Жизель Бундхен показала, как выглядит ее мама: «Не могу представить, сколько трудов понадобилось, чтобы вырастить нас шестерых».
Игорь Верник сфотографировался с папой и братом.
Юлия Высоцкая продемонстрировала гибкость: «В небе колышется дождь молодой. Ветры летят по долинам бессонным. Знать бы что ждет меня за далекой чертой. Там за горизонтом, там за горизонтом! Рождественский».
Любовь Толкалина напомнила о том, что важно не забывать о мелочах, показав «букетик» земляники.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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