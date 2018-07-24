23 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Засветившая помолвочное кольцо Ольга Бузова похвасталась букетом принцессы.

Юлия Савичева призналась в любви к кудряшкам: «Никогда не стеснялась своих веснушек. Хочу даже, чтобы Ане передалось немного конопатости от меня. Когда зима и солнца мало, они прячутся, а весной начинают проявляться. Про летний сезон вообще молчу, сами видите что происходит. Призываю всех у кого есть веснушки не стесняться, не выводить их и не прятать, а гордиться тем, что дала природа! Это часть вашей индивидуальности и это красиво! Как говорили раньше — поцелованные солнцем»

Лариса Гузеева поделилась необычным рецептом: «Делюсь! Обычные сырники, но на геркулесовой муке. Персики пожарила в сливочном масле с сахаром! Для мамочки и дочери с обожанием».

Наташа Королева и Тарзан обмениваются милыми фотографиями с котиками.

Надежда Сысоева поделилась романтической фотографией с мужем.

Оксана Федорова показала фото с дня рождения дочери: «Отметили день рождения Елизаветы. С ее появлением наша жизнь обрела новый смысл и счастье».

Олеся Судзиловская демонстрирует отличные формы на селфи.

Марина Юдашкина удивила поклонников демократичным обедом для всей семьи.

Натали рассказала о шустром сыне: «Взяла из шкафчика кастрюли для готовки еды и отвернулась буквально на 3 секунды. Вот вам и Евгений! Аааааа! Как тут не будешь в форме и в тонусе!»