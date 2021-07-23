23 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Пока весь мир пристально следил за открытием Олимпиады в Токио, российские селебрити активно проводили жаркий июльский день: Полина Гагарина отправилась на концерт в Ялту, Вера Брежнева подбирала легкие луки и делилась ими с подписчиками, а беременная Лиза Арзамасова делилась в социальных сетях тем, как ее супруг Илья Авербух талантливо стоит на футбольных воротах.
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Фото: Личный Instagram @lobodaofficial
Светлана Бондарчук с супругом Сергеем и его дочкой от первого брака, Уной, отправились в семейное путешествие в Калининград. Судя по фотографиям в Instagram, поездка будет наполнена теплыми воспоминаниями и ностальгическими нотками.
Наталья Водянова тоже наслаждается природой, только в Италии. Вместе с мужем, французским миллиардером и четырьмя детьми, они наслаждаются общением друг с другом, пастой и морским воздухом.
В честь дня рождения мужа, Ксения Собчак опубликовала пост с поздравлением Константина Богомолова: «Раньше я думала что со мной что-то не так, а потом я встретила тебя, и поняла ,что «не так» — это про всех вокруг. Мой мир, мое счастье, моя вселенная — все это в тебе», — написала она. А еще рассказала, что сейчас они всей YouTube-командой ушли в отпуск и отдыхают в разных точках мира, чем активно делятся в рабочем чате одного из мессенджеров.
Беременная и счастливая Мария Горбань готовиться к скорой встрече со вторым ребенком. А пока, она исполняет песни под гитару в Майями, а точнее — «в Майямске», рожать актриса тоже планирует там.
«А что у вас растёт дома/на даче?», — устроил среди подписчиков опрос Максим Галкин. Сразу после роли садовода, отец семейства отправился на работу — сегодня он ведет мероприятие в центре Москвы, вернее, в центе Москвы-реки, праздник проходит на судне.
Завтра начинаются основные состязания на олимпийских площадках, российские спортсмены готовы завоевывать медали, а звезды уже планируют, чем снова удивить подписчиков.
Фото и видео: Instagram
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