23 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В честь дня рождения мужа, Ксения Собчак опубликовала пост с поздравлением Константина Богомолова: «Раньше я думала что со мной что-то не так, а потом я встретила тебя, и поняла ,что «не так» — это про всех вокруг. Мой мир, мое счастье, моя вселенная — все это в тебе», — написала она. А еще рассказала, что сейчас они всей YouTube-командой ушли в отпуск и отдыхают в разных точках мира, чем активно делятся в рабочем чате одного из мессенджеров.