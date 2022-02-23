23 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Орлова опубликовала фотографию, на которой она стоит в белоснежном кружевном платье на яхте. Подписчики в комментариях восхитились ее красотой и сравнили ведущую с русалкой: «Вышла из пены морской», «Шикарная и нежная одновременно», «До чего ослепительно».

Ким и Кортни Кардашьян поздравили своего отца с днем рождения, продемонстрировав подписчикам архивные снимки из юности. Роберт Кардашьян умер еще в 2003 году, но девушки не забывают о нем и вспоминают с теплом. Ким написала в своем Instagram:« Ты родился 22.22.44, а сегодня 2.22.22. Это ангельское число. Я, определенно, чувствую ангелов вокруг, и чувствую тебя все время. Спасибо, что всегда направляешь и защищаешь нас. Поздравляю тебя сегодня, пап. Я так скучаю по тебе».