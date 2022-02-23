23 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ olgaorlova1311
Ольга Орлова опубликовала фотографию, на которой она стоит в белоснежном кружевном платье на яхте. Подписчики в комментариях восхитились ее красотой и сравнили ведущую с русалкой: «Вышла из пены морской», «Шикарная и нежная одновременно», «До чего ослепительно».
Ким и Кортни Кардашьян поздравили своего отца с днем рождения, продемонстрировав подписчикам архивные снимки из юности. Роберт Кардашьян умер еще в 2003 году, но девушки не забывают о нем и вспоминают с теплом. Ким написала в своем Instagram:« Ты родился 22.22.44, а сегодня 2.22.22. Это ангельское число. Я, определенно, чувствую ангелов вокруг, и чувствую тебя все время. Спасибо, что всегда направляешь и защищаешь нас. Поздравляю тебя сегодня, пап. Я так скучаю по тебе».
Оксана Фандера выложила целую серию фотографий, на которых запечатлены члены ее семьи, в том числе Иван Янковский со своей возлюбленной Дианой Пожарской. Оксана подписала пост: «И последние из могикан станут первыми».
Тина Канделаки посвятила сегодняшний день рассуждениям на тему того, кто такой настоящий мужчина. В своем блоге звезда написала:« Еще буквально несколько лет назад настоящим мужчиной был тот, кто может защитить, дать женщине почувствовать себя «за каменной стеной», тот, кто из Золушки сделает королеву. Сегодня вопрос о настоящем мужчине круто пересматривается. Если вы подали женщине руку для помощи — вы сексист, если решили заплатить — нарушаете все современные гендерные правила. И не дай бог сделаете комплимент — в лучшем случае отделаетесь устным выговором. Глядя на то, что происходит вокруг, дорогие российские мужчины, родные, хочу пожелать вам только одного — оставайтесь мужчинами. И пусть никакие тенденции вас не изменят. Я точно хотела бы, чтобы мне подавали руку, чтобы вы могли закрыть счет в ресторане. Я хотела бы, чтобы рядом с вами я чувствовала себя королевой, а временами — маленькой беззащитной девочкой, которая может опереться на ваше сильное плечо».
Иосиф Пригожин продолжает наслаждаться ролью заботливого дедушки. Он порадовал подписчиков видео, на котором играет с внучкой Селин.
Екатерина Гордон и Мария Горбань поделились с пользователями Instagram снимками своих малышей.
Валентин Юдашкин поздравил с праздником мужчин под фотографией с супругой. Подписчики обеспокоены его внешним видом, а в особенности худобой. Он не скрывает, что давно борется с онкологией. Несмотря на трудности, звезда улыбается и старается не терять позитивный настрой.
Алена Водонаева явила публике состав участников второго сезона шоу «Звезды в Африке». Совсем скоро ребята начнут борьбу за место в проекте, а пока они весело кричат в камеру и дружно проводят время в Лимпопо.
Яна Рудковская похвасталась роскошным завтраком в отеле. Звезда часто говорит о том, насколько ей важна эстетическая составляющая жизни. Поэтому красивый и вкусный завтрак для нее — способ зарядиться позитивными эмоциями на весь день.
Виктория Дайнеко продемонстрировала стройные ножки. 31-летняя певица следит за фигурой и регулярно занимается спортом, чтобы быть в тонусе.
Фото и видео: instagram