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23 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Леонид Агутин

Фото: www.instagram.com/agutinleonid/

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Агата Муцениеце провокационно поздравила мужчин с праздником, 23 февраля. Актриса по примеру Ксении Собчак опубликовала довольно неоднозначную фото с пляжа в мокром купальнике. Поклонники успели предположить, как на это отреагировал бы Павел Прилучный.

Максим Галкин показал фото со своим сыном Гарри в одинаковых рубашках – для Гарика это подарок на праздник от мамы и сестры. Мальчик явно остался доволен.

Валерия обратилась к мужчинам всей страны в эффектном мини-платье под военную форму.

Юлия Ковальчук показала уютное домашнее видео и станцевала у плиты – по словам звезды, именно так она готовит лангустины.

Саша Бортич поздравила своих мужчин и выложила фото с сыном и своим супругом, и трогательно подписала публикацию:

Леонид Агутин показал в своем блоге фото со службы в армии – подписчики отметили, что образ бойца очень идёт артисту.

Также в своем блоге фотографией со службы поделился и Сергей Зверев, который успел послужить – как отмечают поклонники, он был настоящим красавцем.

Невестка Валерии Лиана Шульгина продемонстрировала стройную талиб после родов. Ранее девушка рассказывала о том, как поправилась во время беременности.

Ксения Алферова отправилась в Петербург и проводит время культурно – актриса поделилась фотографией из двора Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге.

Архивной фотографией со службы поделился и Сергей Жуков – в отличие от Зверева, в нем точно можно признать лидера популярной группы «Руки Вверх».

Валерий Меладзе удивил подписчиков фотографией с «автомобилем мечты» – старенькой «шестеркой».

«Мечты должны сбываться вовремя», – говорит артист.

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Фото и видео: Instagram Юлии Ковальчук, Валерии, Саши Бортич, Лианы Шульгиной, Максима Галкина, Леонида Агутина, Сергея Зверева, Агаты Муцениеце, Валерия Меладзе, Сергея Жукова, Ксении Алферовой

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