23 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Агата Муцениеце провокационно поздравила мужчин с праздником, 23 февраля. Актриса по примеру Ксении Собчак опубликовала довольно неоднозначную фото с пляжа в мокром купальнике. Поклонники успели предположить, как на это отреагировал бы Павел Прилучный.

Максим Галкин показал фото со своим сыном Гарри в одинаковых рубашках – для Гарика это подарок на праздник от мамы и сестры. Мальчик явно остался доволен.

Валерия обратилась к мужчинам всей страны в эффектном мини-платье под военную форму.

Юлия Ковальчук показала уютное домашнее видео и станцевала у плиты – по словам звезды, именно так она готовит лангустины.