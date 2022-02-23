23 февраля: кого и как в этот день поздравляют звезды в своем Instagram
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ valeriya
23 февраля женщины по всей стране поздравляют своих мужчин с праздником. Звезды не исключение. Вся лента Instagram сегодня пестрит теплыми словами и благодарностями защитникам своих семей и всей России.
Валерия поздравила мужчин в последнем посте, выложив фото в тематическом наряде темно-зеленого цвета. «Как хочется, чтобы все подвиги носили мирный характер и никогда не было войны, где бы пришлось проявлять мужество и героизм. Гордимся вами, восхищаемся, ценим и любим», — написала певица.
Сергей Безруков коротко поздравил причастных к этому дню: «Всех защитников с праздником! Удачи, смелости, решительности, стойкости и воли к победе».
Актриса Екатерина Климова записала для мужчин видеопоздравление. Под постом она добавила: «Конечно же, в первую очередь хочется поздравить ветеранов! Но я очень сомневаюсь, что они заглядывают в Инстаграм! Поэтому передавайте, пожалуйста, от меня поздравления своим дорогим и близким! С праздником! С Днем защитника Отечества».
Телеведущая Елена Николаева посвятила целый пост Дню защитника Отечества. Она продемонстрировала поклонникам фото, на котором держит за руку супруга, и подписала его: «Такое важное слово «защита». И ощущение — «быть защищенной». И, бывает, мы защищаем, но чаще — нас. Спасибо. Как там было у Галича: «Но великою вашей слабостью. Вы не жизнь нам спасли, а гордость»… С праздником, защитники».
Полина Диброва опубликовала фото в кругу семьи, под которым оставила теплые слова: «Мужчины, с праздником».
Анна Седокова порассуждала на тему того, что олицетворяют женщина и мужчина. Она считает, что женщина — это прежде всего забота и уют, а мужчина — защита. Певица благодарна судьбе за то, что встретила своего партнера, с которым чувствует себя в полной безопасности.
Елена Летучая не осталась в стороне и поздравила защитников Отечества под нежным фото в одеяле.
Лариса Гузеева поблагодарила за мирное небо над головой всех, кто причастен к этому: «Дорогие братья, друзья, все причастные, с Днем Защитника Отечества! Низкий вам поклон! Пусть будет мир».
Клава Кока в сториз отметила, что мужчины для нее — источник вдохновения и любви.
Валерия Кудрявцева порадовала подписчиков видео, где ее маленькая дочь поздравляет папу с праздником. Малышка, читающая стих, никого не оставила равнодушным. Многие фанаты и звезды шоу-бизнеса не смогли пройти мимо и написали телеведущей комментарий под постом: «Какая молодец», «Золотой ребенок», «Потрясающая барышня».
Татьяна Навка в этот чудесный день выразила благодарность своему мужу и всем мужчинам на планете. Она обратилась к ним так: «Дорогие наши представители сильного пола, женщины не так часто говорят вам комплименты и слова признательности за то, что вы у нас есть! Потому что нам кажется, что вам это не нужно, вы же сильные, смелые, отважные и без нас об этом знаете. Но позвольте, в День защитника Отечества сказать вам слова благодарности! Мы безмерно счастливы, что у нас есть вы, наша опора, наша стена и защита, благодаря вашему мужеству, верности Отчизне и долгу мы можем спать спокойно и жить счастливо, оставаясь хрупкими и нежными женщинами для вас! Но в то же время мы всегда стоим рядом с вами, готовые подставить свое плечо, заботу и любовь».
Фото и видео: Instagram