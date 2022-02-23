23 февраля: кого и как в этот день поздравляют звезды в своем Instagram

23 февраля женщины по всей стране поздравляют своих мужчин с праздником. Звезды не исключение. Вся лента Instagram сегодня пестрит теплыми словами и благодарностями защитникам своих семей и всей России.

Валерия поздравила мужчин в последнем посте, выложив фото в тематическом наряде темно-зеленого цвета. «Как хочется, чтобы все подвиги носили мирный характер и никогда не было войны, где бы пришлось проявлять мужество и героизм. Гордимся вами, восхищаемся, ценим и любим», — написала певица.