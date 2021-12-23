23 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

За 8 дней до Нового года у наших знаменитостей есть две заботы: как успеть сняться во всех праздничных передачах и какую елку поставить — настоящую или искусственную.

У Юлии Савичевой ответ на последний вопрос однозначный. Певица переживает за мировую экологию и именно поэтому предпочитает искусственную елочку у себя дома. Она выявила сразу несколько проблем, которые может доставить настоящее дерево: вырубка лесов и осыпающиеся ветки.

Все аргументы Юлии разом обрубила на корню Алла Довлатова. «Я за живую красавицу!» — заявила она. Телеведущая настаивает на своем, а тем, кому не нравятся осыпающиеся елки, предложила миниатюрный вариант, от которого иголок, соответственно, будет в разы меньше.

Данная проблема не заботит лишь Елену Ксенофонтову. Она вообще решила не задаваться «типичными» вопросами, которые дальше споров никуда не доходят, и просто решила поэкспериментировать — актриса перевернула елку с ног на голову, установив ее на потолке.

А вот Яна Рудковская решила ничего не говорить, а просто попозировала возле красиво украшенной елочки на одной из вечеринок. «Снегурочка Louis Vuitton», — назвала себя продюсер. Роскошное дерево, не менее роскошная Яна и Красная площадь за окном смотрятся максимально органично.