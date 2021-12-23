23 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @yuliasavicheva
За 8 дней до Нового года у наших знаменитостей есть две заботы: как успеть сняться во всех праздничных передачах и какую елку поставить — настоящую или искусственную.
У Юлии Савичевой ответ на последний вопрос однозначный. Певица переживает за мировую экологию и именно поэтому предпочитает искусственную елочку у себя дома. Она выявила сразу несколько проблем, которые может доставить настоящее дерево: вырубка лесов и осыпающиеся ветки.
Все аргументы Юлии разом обрубила на корню Алла Довлатова. «Я за живую красавицу!» — заявила она. Телеведущая настаивает на своем, а тем, кому не нравятся осыпающиеся елки, предложила миниатюрный вариант, от которого иголок, соответственно, будет в разы меньше.
Данная проблема не заботит лишь Елену Ксенофонтову. Она вообще решила не задаваться «типичными» вопросами, которые дальше споров никуда не доходят, и просто решила поэкспериментировать — актриса перевернула елку с ног на голову, установив ее на потолке.
А вот Яна Рудковская решила ничего не говорить, а просто попозировала возле красиво украшенной елочки на одной из вечеринок. «Снегурочка Louis Vuitton», — назвала себя продюсер. Роскошное дерево, не менее роскошная Яна и Красная площадь за окном смотрятся максимально органично.
В отличии от Ирены Понарошку, которая в -20 вдруг решила попить кофе на балконе в джинсах и легкой кофточке. Это та самая фотография, на которую «холодно» смотреть!
Как и на Андрея Малахова, который в расстегнутой куртке вышел на снежную улицу для того, чтобы отправить шарик с признанием любви в воздух. Ведь все, что нам нужно в эту холодную и наполненную бесконечными попытками успеть все за неделю, — это немного любви и тепла. Вероятно, это самое чувство и согревает телеведущего. А в таком случае расстегнутую молнию можно ему простить.
От всех новогодних забот в прямом смысле этого слова решила ускакать МакSим. Певица увлеклась занятиями по верховой езде и, как она сама это называет, реабилитацией. Максимова сообщила, что данное занятие помогает ей восстановиться после тяжело перенесенного ковида.
А вот Екатерина Вилкова решила напомнить нам всем, что бесконечная суета никогда ни к чему хорошему не приведет. И что иногда стоит просто надеть оленьи рожки на голову и спокойно, по-детски порадоваться наступающему празднику.
Однако порадоваться ему еще можно и в шикарных нарядах, прямо на съемках. Ведь для наших знаменитостей это лишь очередной повод походить в мини-платьях, когда на улице сильные заморозки, а до весны еще очень долго. Это доказывают Виктория Дайнеко в черном экстра-мини, туфлях на шпильке и берете и Лера Кудрявцева с ног до головы в золоте.
Пока певица и телеведущая соревнуются в том, какой же цвет смотрится эффектнее — черный или золотой, всех переиграла Жасмин. Она предстала в образе жар-птицы, который примерила для съемок в новогоднем мюзикле, — роскошный образ!
В то время как певица находится в восторге от съемок, в мире грустит одна Настасья Самбурская. Актриса объявила о том, что показ сериала «Универ: 10 лет спустя» в эфире ТНТ подошел к концу, и поделилась кадрами со съемок со своими коллегами Анной Кузиной и Анной Хилькевич.
А вот соседка Самбурской по каналу не грустит, а лишь доказывает, что участники Comedy Club в жизни такие же веселые, как и на сцене. Причем не только нынешние, но и бывшие. Тимур Родригез в компании Марины Кравец устроили фотосессию-мультфильм, на которой разыграли эмоциональную и скорее забавную сценку. Ведь предновогодняя пора вовсе не повод для грусти!
Фото и видео: Instagram