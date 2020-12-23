23 декабря: лучшие фото и видео из Instagram звезд

Кристина Асмус поделилась уютной фотографией в белой шубке и рассказала о своем детстве:

«Я родилась в многодетной семье в подмосковном городе Королёв. Я провела там всё детство и с этим городом меня многое связывает. Я редко там бываю, но часто думаю об особенных для меня местах... Самое любимое - стадион «Вымпел», рядом с которым я жила. Пролезали мы на него с ребятами через дырку в железном заборе. Так короче, ну и круче, конечно. Там я занималась гимнастикой (до профессионального спорта в клубе «Динамо») и играли там с пацанами в футбол», — пишет Кристина.

Уютным фото со всей семьей поделился Олег Газманов. Он позирует вместе с сыном, женой Мариной и дочкой. Вся семья одета по-зимнему, и представила идеальный family-look.

Виктория Боня проводит время в отличной компании, с Маратом Сафиным. Судя по всему, вместе им неплохо, а Боня делится рецептом блюда, рекомендованного теннисистом.