23 декабря: лучшие фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/a030aa/
Кристина Асмус поделилась уютной фотографией в белой шубке и рассказала о своем детстве:
«Я родилась в многодетной семье в подмосковном городе Королёв. Я провела там всё детство и с этим городом меня многое связывает. Я редко там бываю, но часто думаю об особенных для меня местах... Самое любимое - стадион «Вымпел», рядом с которым я жила. Пролезали мы на него с ребятами через дырку в железном заборе. Так короче, ну и круче, конечно. Там я занималась гимнастикой (до профессионального спорта в клубе «Динамо») и играли там с пацанами в футбол», — пишет Кристина.
Уютным фото со всей семьей поделился Олег Газманов. Он позирует вместе с сыном, женой Мариной и дочкой. Вся семья одета по-зимнему, и представила идеальный family-look.
Виктория Боня проводит время в отличной компании, с Маратом Сафиным. Судя по всему, вместе им неплохо, а Боня делится рецептом блюда, рекомендованного теннисистом.
Красавица Наталия Орейро показала очень оптимистичное и жизнерадостное видео, появившись в ярком лимонном платье. Кадры получили множество одобрительных комментариев под публикацией:
«Мой идеал красоты», «Какая грация!», «Восхитительная».
Светлана Бондарчук в ярком наряде активно готовится к Новому году.
«Уже совсем скоро Новый Год! Самый волшебный и уютный праздник. Как бы банально это не звучало, но я каждый год пишу свои желания на записочке, сжигаю ее и кидаю в бокал! И знаете, мои желания сбываются», — рассказывает Светлана, которая сегодня продемонстрировала эффектное видео в темном парике.
К празднику готовится и Анна Хилькевич, которая показала образ в шикарном серебристом платье.
Ксения Бородина поблагодарила подписчиков за поздравления в адрес ее дочки Теоны, которой вчера исполнилось пять лет:
«Ребят, спасибо огромное всем за такие тёплые, искренние поздравления. Столько людей неравнодушны и так любят моих детей, мне это очень приятно». На фото Теона появилась с необычными розовыми волосами.
Юлия Савичева продемонстрировала прогулку с дочкой Аней по берегу моря:
«Когда я была беременна, мы с мужем часто гуляли по берегу океана. Именно тогда Аня и познакомилась с ним, сама того не зная. Когда она родилась и стала немного постарше Аршинов сажал ее на плечи и подходил очень близко к воде, я переживала, а у Ани был полный восторг! Сейчас, в свои три с половиной, она здорово плавает и даже прыгает в бассейн с разбега», пишет она.
Регина Тодоренко проводит отпуск с малышом на Бали, а вот многодетные родители Наталья Подольская и Владимир Пресняков работают без устали, готовясь к новогодним выступлениям. Им активно помогает старший сын Артем, который пришел на работу вместе с мамой и папой.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской, Виктории Бони, Юлии Савичевой, Ксении Бородиной, Светланы Бондарчук, Наталии Орейро, Регины Тодоренко, Кристины Асмус, Анны Хилькевич
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