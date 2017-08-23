Первое фото ребенка Юлии Савичевой, новая стрижка Анны Шульгиной и многое другое — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Максим Фадеев показал первое фото ребенка Юлии Савичевой. Милла Йовович расскаала о гламурной стороне материнства: «Сегодня мое лицо использовали как холст для наклеек». Анна Шульгина — похвасталась новой стрижкой:

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) Авг 23 2017 в 12:58 PDT

Ольга Орлова поделилась эмоциями от участия в новой передаче Андрея Малахова: «Первая программа "Прямой эфир" снята!!! Было настолько трогательно, что несколько раз подступали слезы... Браво, Андрей!!! А Боре удачи на канале Спас! Спасибо за талант и профессионализм! Сегодня было очень здорово! Мы с Эммой в восторге». Дана Борисова тоже пожелала удачи коллегам:

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) Авг 23 2017 в 9:29 PDT

Надежда Бабкина рассказала о съемках нового сезона «Модного приговора»: «Александр с бороденкой, а на мне очень красивые картинки, как будто это я». А Елена Малышева поделилась полезной информацией:

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) Авг 23 2017 в 2:10 PDT

Анна Семенович шокирована деревенским бытом: «В деревне мне очень боязно: гуси ругаются, конь чихает, а шмель пытается укусить за нос. Для человека, который всю жизнь живет в городе и никогда не был в деревне, это слишком!!! Любимые, спасите, подскажите меры безопасности, еще завтра надо, продержаться целый день». Ксения Собчак показывает фото из новой поездки. Анита Цой гуляет по Геленджику:

Публикация от Anita Tsoi / Анита Цой (@anitatsoy) Авг 23 2017 в 2:52 PDT

Денис Клявер показал фото мамы и сына: «Тот момент, когда твои мама и сын лучшие дружбаны и когда нет этой разницы в возрасте в 63 года». Алена Водонаева поздравила Богдана с днем рождения: «7 лет». Эвелина Бледанс показала уютное семейное видео:

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Авг 23 2017 в 11:39 PDT

Максим Галкин поделился интересным видео:

Нам песня стГоить и жить помогает! 😀 #алла #миллионалыхроз @alla_orfey Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 22 2017 в 11:14 PDT