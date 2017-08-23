23 августа: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Максим Фадеев показал первое фото ребенка Юлии Савичевой. Милла Йовович расскаала о гламурной стороне материнства: «Сегодня мое лицо использовали как холст для наклеек». Анна Шульгина — похвасталась новой стрижкой:
Ольга Орлова поделилась эмоциями от участия в новой передаче Андрея Малахова: «Первая программа "Прямой эфир" снята!!! Было настолько трогательно, что несколько раз подступали слезы... Браво, Андрей!!! А Боре удачи на канале Спас! Спасибо за талант и профессионализм! Сегодня было очень здорово! Мы с Эммой в восторге». Дана Борисова тоже пожелала удачи коллегам:
Надежда Бабкина рассказала о съемках нового сезона «Модного приговора»: «Александр с бороденкой, а на мне очень красивые картинки, как будто это я».
А Елена Малышева поделилась полезной информацией:
Анна Семенович шокирована деревенским бытом: «В деревне мне очень боязно: гуси ругаются, конь чихает, а шмель пытается укусить за нос. Для человека, который всю жизнь живет в городе и никогда не был в деревне, это слишком!!! Любимые, спасите, подскажите меры безопасности, еще завтра надо, продержаться целый день». Ксения Собчак показывает фото из новой поездки.
Анита Цой гуляет по Геленджику:
Денис Клявер показал фото мамы и сына: «Тот момент, когда твои мама и сын лучшие дружбаны и когда нет этой разницы в возрасте в 63 года». Алена Водонаева поздравила Богдана с днем рождения: «7 лет».
Эвелина Бледанс показала уютное семейное видео:
Максим Галкин поделился интересным видео:
Нам песня стГоить и жить помогает! 😀 #алла #миллионалыхроз @alla_orfey
Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)
Фото: instagram.com