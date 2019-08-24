23 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Покой и воля», — поделился фотографией с сыном Максим Виторган.

Татьяна Навка показала фото младшей дочери в костюме русалки: «Мечта!!! Именно она, так или иначе определяет наши действия и желания, без нее невозможно существовать! Мечты обязательно должны сбываться! Особенно у маленьких ангелочков! И говоря об этом, наша сбылась, старшая сестра подарила заветный наряд русалочки!!! "Маленькие мечты большого человека!"».

«Мой личный фотограф. Воспитала. By Nina», — похвасталась Надежда Михалкова.

Ляйсан Утяшева порадовала подписчиков: «Лето подходит к концу, а у меня в профиле ни одного фото в купальнике. Надо исправляться, поэтому сразу несколько. Мой выбор купальников на это лето».

«Отпуск! #лето #море #солнце», — радуется Екатерина Стриженова.

«Всем доброго, солнечного утра», — показала Юлия Волкова фото на доске с веслом.

Мария Погребняк сфотографировалась с розовым Кинг Конгом: «Именно так, я чувствую себя рядом с мужем! Я — маленькая девочка рядом с мужественным, надежным, сильным, уверенным в себе мужчиной».

«Я не совру, если скажу, что была в Венеции раз 20)). Но каждый мой приезд сюда, как новый. Не смотря на все нюансы (запах, множество туристов как я) город. Необыкновенный, где находишься на стыке параллельных миров, где нет ощущения времен ,словно ты здесь и реален, но одновременно, смотря на здания покрытые вечностью, тебя еще не существует», — поделилась счастьем Надежда Грановская.