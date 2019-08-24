passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

23 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Нетребко показала, как перед фестивалем отдыхает с коллегами, и как вместе веселятся их дети.

«Мы передаем вам всем огромный привет из Гонконга и постараемся показать этот город с разных сторон», — пообещала Галина Юдашкина.

«Аркадий Петрович», — показала фото внука Марина Юдашкина.

Певица Натали растрогала поклонников: «Сегодня 9 лет Анатолию. Я очень счастлива, что он у нас есть! Растет... Как все! Мальчишки! Прошлым летом вернулся с улицы, говорит, ничего мне не говори, я все равно буду разговаривать матом. Как? Спрашиваю, зачем?!!!! Он отвечает, я хочу быть свободным! Говорю, давай, попробуй, там девочки, их мамы... Ну, в общем, передумал... Решил, свобода не в этом».

«Покой и воля», — поделился фотографией с сыном Максим Виторган.

Татьяна Навка показала фото младшей дочери в костюме русалки: «Мечта!!! Именно она, так или иначе определяет наши действия и желания, без нее невозможно существовать! Мечты обязательно должны сбываться! Особенно у маленьких ангелочков! И говоря об этом, наша сбылась, старшая сестра подарила заветный наряд русалочки!!! "Маленькие мечты большого человека!"».

«Мой личный фотограф. Воспитала. By Nina», — похвасталась Надежда Михалкова.

Ляйсан Утяшева порадовала подписчиков: «Лето подходит к концу, а у меня в профиле ни одного фото в купальнике. Надо исправляться, поэтому сразу несколько. Мой выбор купальников на это лето».

«Отпуск! #лето #море #солнце», — радуется Екатерина Стриженова.

«Всем доброго, солнечного утра», — показала Юлия Волкова фото на доске с веслом.

Мария Погребняк сфотографировалась с розовым Кинг Конгом: «Именно так, я чувствую себя рядом с мужем! Я — маленькая девочка рядом с мужественным, надежным, сильным, уверенным в себе мужчиной».

«Я не совру, если скажу, что была в Венеции раз 20)). Но каждый мой приезд сюда, как новый. Не смотря на все нюансы (запах, множество туристов как я) город. Необыкновенный, где находишься на стыке параллельных миров, где нет ощущения времен ,словно ты здесь и реален, но одновременно, смотря на здания покрытые вечностью, тебя еще не существует», — поделилась счастьем Надежда Грановская.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!