23 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марьяна Спивак похвасталась добычей с «тихой охоты».

Иосиф Пригожин и Валерия проводят время с детьми: «Неплохо посидели в кругу семьи @valeriya @arseniy_shulgin. Следующая остановка Абакан», — написал глава семейства.

Игорь Николаев поделился новой фотографией дочери.

Светлана Пермякова с дочерью готовятся к школе, пока — морально: «Всем привет! Осень приближается, и мы с Варюшей отправились в "Детский мир" за новыми вещами. И хотя нам в школу в следующем году, Варя уже с интересом наблюдала, как другие дети примеряют красивую школьную форму и обувь, выбирают рюкзаки и тетрадки с любимыми героями. Мы, конечно, не сдержались и примерили это чудесное платье! А вы как считаете, идет Варе школьная форма?»

Анна Нетребко гордится сыном: «Вот он! Ученик 4 класса».

У Димы Билана ностальгия: