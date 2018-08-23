logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

23 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Фото из Instagram Марьяны Спивак

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Алена Хмельницкая показала красавицу дочь: «Моя Покахонтас. Лучший аквагрим за 8 лет». Павел Воля и Ляйсан Утяшева проводят время с детьми: «Четыре человека. Один день. Лето. Розовая ткань между мной и Ляйсан — это София».

Любовь Толкалина сфотографировалась с повзрослевшей наследницей.

Оксана Фандера показала забавное фото:

Девочка с персиками. И не только... --- 🎨

Публикация от Fandera (@veriga10)

Марьяна Спивак похвасталась добычей с «тихой охоты».

Иосиф Пригожин и Валерия проводят время с детьми: «Неплохо посидели в кругу семьи @valeriya @arseniy_shulgin. Следующая остановка Абакан», — написал глава семейства.

Игорь Николаев поделился новой фотографией дочери.

Светлана Пермякова с дочерью готовятся к школе, пока — морально: «Всем привет! Осень приближается, и мы с Варюшей отправились в "Детский мир" за новыми вещами. И хотя нам в школу в следующем году, Варя уже с интересом наблюдала, как другие дети примеряют красивую школьную форму и обувь, выбирают рюкзаки и тетрадки с любимыми героями. Мы, конечно, не сдержались и примерили это чудесное платье! А вы как считаете, идет Варе школьная форма?»

Анна Нетребко гордится сыном: «Вот он! Ученик 4 класса».

У Димы Билана ностальгия:

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...